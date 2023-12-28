美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在墨西哥舉行會談，希望解決移民激增問題。進入選舉年，移民問題已成總統拜登在政治上的燙手山芋。
法新社報導，在為期一天的訪問期間，布林肯與墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）和墨西哥高級官員舉行了兩個多小時的閉門會談。
上週與拜登通電話的羅培茲歐布拉多在會前表示，墨西哥在解決移民問題上「提供很大幫助」，並將繼續這樣做。
他說：「人們不得已才會離鄉背井，世上存在許多經濟和社會危機，有必要進一步促進生產活動和創造就業機會。」
每天約有1萬人試圖未經批准進入美國南部邊境，這一數字幾乎是疫情爆發前的兩倍。24日，一支由數百人甚至數千人組成的移民隊伍從墨西哥南部步行離開。
墨西哥外交部長巴塞納（Alicia Barcena）在會談結束後告訴記者，這場會談「非常棒」，鑑於兩國密切的貿易連結，重啟邊境「是我們的優先要務」。
此次陪同布林肯出訪的還有國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）和白宮移民官員薛伍德-藍道爾（Elizabeth Sherwood-Randall）。
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