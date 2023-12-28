【時報記者任珮云台北報導】債券市場熱絡，多檔債券ETF今年追募不斷，其中人氣王國泰20年美債(00687B)本月申請第5次追加募集200億額度已獲金管會核准，另一檔國泰10Y+金融債(00933B)剛於10/19掛牌，人氣爆棚，也已申請第一次追加募集195億元獲金管會核准，兩檔光是上周(12/15-12/22)合計受益人即增加超過1.3萬人，其中00687B受益人已逾12.1萬人、00933B也來到5.6萬人，皆持續創新高，是債券市場的人氣王。

國泰投信ETF研究團隊表示，整體來說近期市場延續聯準會最快明年降息之樂觀情緒，對降息之想法仍主導市場走勢，12月點陣圖亦顯示，聯準會全員同意明年不升息，利率中位數自5.1%降至4.6%，顯示明年預計降息幅度由2碼擴大為3碼，鮑威爾釋出利率可能已經達到或接近峰值的訊息！根據FedWatch資料，市場預期降息時間點提前至3月，預期降息次數提高到6次，美債價格可望延續回升走勢，資本利得空間浮現。

國泰投信說明，目前市場中的債券ETF超過80檔，規模從1.2兆元成長至1.8兆元(2023/1-2023/11)，大幅增加6,244.47億元，建議投資人從三大面向選擇最適合自己的類型來作投資布局，第一是投資目的，債券投資具有較低風險、穩定領債息的多重優勢，今年因遇到數十年難見的債券價格低點，許多人投入債市，更是為了要賺降息循環前，債券價格可望大幅度上揚的資本利得，想賺資本利得的投資人，首選長天期美債，以國泰20年美債ETF(00687B)為例，指數平均有效存續期間約17年，代表殖利率下降1%，價格有機會上漲17%，許多投資人即看好若明年開始降息，資本利得將相當驚人。

第二是債券ETF的價格，以市場中的公司債來說，國泰10Y+金融債ETF(00933B)，目前每張價格約1萬6千多元，是市場中相對便宜的價位，且有月月配息的機制，適合想要每個月都有現金流，可靈活運用的小資族或退休族群，重點是00933B預計於明年1月底進行成立後的首次配息評價，期間預估已累積高達3.5個月的債息，許多人已開始敲碗期待首次的配息金額。

第三是殖利率和違約率，債券投資必須考量的違約率，又以投資等級債風險較低，觀察投等債市場，國泰投資級公司債ETF(00725B)，追蹤彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數，近3個月指數平均殖利率達6.38%(10/1-12/25)，為高信評債券中收益較佳的選擇，目前殖利率仍處10年來相對高點，是投資的甜蜜點，並將於2024年1月17日除息，可先領債息，並提前布局未來價差機會。

此外，除了長天期美債、投資等級債外，法人也提到，市場上另外還有一批積極型的投資人，運用槓桿型ETF可望放大投資收益，因此國泰20年美債正2(00688L)，12月以來每日成交量平均高達45,000張，但也提醒槓桿產品波動較大，宜做為短期操作工具，投資人也應善設停利停損價位。