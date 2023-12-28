一名花了 12 個月協尋MH370 失蹤班機的澳洲海軍前軍官說，他認為這架客機是故意墜毀在印度洋深處從未探索過的海域。
據《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，載有239人的馬航MH370班機自2014年3月8日失踪6個月後，41歲的韋林（Peter Waring）便被徵召加入國際搜救團隊。據信這架客機是在南印度洋墜毀。但近10年來，在政府和私人多次支援的搜尋下，始終沒找到任何實質情報。
官方說法宣稱，MH370班機正機師札哈里（Zaharie Ahmad Shah）在起飛後不到1小時，就突然180度轉彎，接著便墜入印度洋靠近「第7弧線」（the 7th Arc）的海域。然而，身為海底測繪專家韋林卻認為，MH370是故意墜毀在距離第7弧線近1000英里（近1610公里）的吉爾文克斷層帶（Geelvinck Fracture Zone）。
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