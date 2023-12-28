【時報記者任珮云台北報導】台新銀行今舉行「2024投資趨勢論壇」，回顧2023年，雖有通膨、高利率和供應鏈庫存調整等逆風，全球股、債市仍繳出不錯成績。展望2024年，台新投顧總經理呂仁傑表示，預估美國聯準會(Fed)啟動降息將有助經濟回溫，全年景氣呈現「前低後高」格局。在資產配置方面，台新銀建議：新的一年投資人可把握降息轉折時間點伺機布局債券，搭配「盈餘成長性高、負債低」的選股策略，布局科技、通訊及健護產業股；債券以投資級債搭配長天期債為主。
台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，隨通膨逐漸降溫，預計美國聯準會(Fed)2024年啟動降息，有助股、債延續2023年漲勢，惟高利率滯後效應仍會對景氣造成影響，預估2024年美國經濟成長趨緩，不過可避免硬著陸，軟著陸機會較高。
呂仁傑則指出，不僅是美國，全球主要央行，除了日本，都會往降息方向走，且美國降息將有助經濟回溫，全年景氣呈現「前低後高」格局。在美國經濟軟著陸的情況下，2024年投資人可關注人工智慧(AI)發展趨勢及地緣政治發展。
劉熾原補充，歷史經驗顯示，美國聯準會(Fed)降息前，債券會是直接受惠的資產類別，投資人應趁殖利率還在高檔期間，布局債券，鎖定高息收和資本利得潛力。此外，觀察過往降息循環，從停止升息期間到降息後6個月，投資級債均有回升機會。若投資人想擁有較高資本利得潛力，可選擇折價債券或零息債券，搭配離到期日較長的長天期債券，相較短天期債券將更能感受到降息所帶來價格走升空間。債券配置上仍建議高信評、低違約風險的投資級債做為核心配置，同時享有穩健金流和資產保全效果；積極型投資人可在2024年下半年降息確立後，酌量布局風險較高的非投資級債和新興美元主權債，相較投資級債，可獲得更高收益效果。
在股市方面，劉熾原表示，目前貨幣環境不像先前寬鬆，且美股本益比高於20年平均，故本益比擴張空間有限，企業盈餘成為影響股市走勢的關鍵因素。依據2024年盈餘成長性高、負債低的選股準則，產業可布局科技、通訊、健護，國家則偏好美國、臺灣、韓國和印度。匯率方面，2024年美國聯準會(Fed)若啟動降息，預計美元走勢可能不像2023年強勢，不過利差優勢可支持美元區間震盪格局，可以美元高利定存搭配酌量澳幣、人民幣等非美貨幣，做為外幣配置基底。此外，劉熾原也提醒，傳統險保單在理財上更不可少，以滿足人生各階段的人身保障、資產保全和財富傳承等需求。
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