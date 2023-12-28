112年下半年製造業外銷訂單及出口衰退幅度已逐步收斂，預期113年出口將延續此波復甦態勢。行政院長陳建仁28日指出，國外仍有諸多挑戰，將影響台灣貿易與投資表現，需持續加以關注和因應。經濟部表示，在景氣低迷期間，提供資金融通、電價、拓展貿易市場等面向協助；針對智慧化、低碳化轉型，補助1,795家廠商，預計減碳155萬噸，相當於逾4千座大安森林公園。
經濟部28日赴行政院會報告「受全球景氣影響產業補助執行情形」。行政院發言人林子倫28日轉述陳揆裁示時指出，製造業外銷訂單及出口年增率，在下半年衰退幅度收斂，預期明年出口將延續此波復甦態勢，此外，國內外主要預測機構預測台灣明年經濟成長將率優於今年表現，惟全球經濟仍將面臨如美國消費動能是否持續、原物料價格走勢，以及各國央行貨幣政策走向等諸多挑戰，都將影響台灣貿易與投資表現，需持續加以關注和因應。
陳揆說，疫後務必推動中小企業升級轉型，除了智慧化、低碳化轉型，也應積極改善中小企業所需基礎措施、對小店家提供行銷、貸款等多元協助，共同攜手踏穩疫後經濟復甦腳步。針對ECFA優惠關稅取消，陳揆要求經濟部持續輔導石化業，並提供妥適協助。
經濟部產業發展署長連錦漳說，國內產業景氣狀況，服務業受惠於疫情開放、人潮回流，所以需求強勁，呈現擴張、穩定成長趨勢，反觀製造業受到國際景氣影響，終端產品需求不振，呈現疲弱下滑趨勢，因此經濟部祭出相關補助。
在資金融通方面，政府已推動企業貸款還本期限展延、投資台灣三大方案貸款期限展延以及疫後振興專案貸款持續受理等3項措施，幫助中小企業及傳統產業渡過難關。此外，經濟部也每周調查是否有廠商貸款困難並提供協助，獲得業者的肯定與感謝。
在用電優惠方面，台電已增訂新時間電價方案，將離峰時間拉長至18小時，同時加大尖離峰價差，該方案自11月1日起實施，可解決離峰時間不連續的問題，滿足產業需求。另外針對上半年用電衰退10％以上的製造業，也提供相對應優惠，只要用戶申請降低契約容量，並於2年內辦理恢復，自今年1月1日起至明年12月31日期間之供電設備維持費，打2折優惠收費。
出口拓銷方面，則是加碼20億元協助出口拓展貿易市場，包含海外參展每攤位補助提高至9萬元、設立國家形象館補助提高至300到500萬元、出口貸放金額擴大至70億元等。
疫後條例針對受景氣影響產業特別協助，在智慧化、低碳化方面，連錦漳說，已輔導2,296家廠商，碳管理能力人才培訓12,519人次；補助1,795家廠商，帶動投資135.5億元（含政府補助45.6億），促成採購國產設備金額36億元，預計減碳155萬噸，相當於4,010座大安森林公園。
專案貸款部分，疫後振興貸款核准64,685件，核貸金額4,705億元，待審中5,906件，金額464億元；低碳智慧納管貸款核准5,275件，核貸金額747億元，待審中3,823件，金額766億元；財政部中小企業千億振興融資方案則核准24,929件，核貸金額2,096億元。
經濟部說，為幫助產業踏穩明年復甦的腳步，經濟部將加大支持力道，推動產業及中小企業朝低碳化與智慧化升級轉型。同時，協助業者拓展國際市場，提高參展補助金額並加強貿易金融支援，帶領產業邁向明年的景氣復甦。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：