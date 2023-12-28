112年下半年製造業外銷訂單及出口衰退幅度已逐步收斂，預期113年出口將延續此波復甦態勢。行政院長陳建仁28日指出，國外仍有諸多挑戰，將影響台灣貿易與投資表現，需持續加以關注和因應。經濟部表示，在景氣低迷期間，提供資金融通、電價、拓展貿易市場等面向協助；針對智慧化、低碳化轉型，補助1,795家廠商，預計減碳155萬噸，相當於逾4千座大安森林公園。

經濟部28日赴行政院會報告「受全球景氣影響產業補助執行情形」。行政院發言人林子倫28日轉述陳揆裁示時指出，製造業外銷訂單及出口年增率，在下半年衰退幅度收斂，預期明年出口將延續此波復甦態勢，此外，國內外主要預測機構預測台灣明年經濟成長將率優於今年表現，惟全球經濟仍將面臨如美國消費動能是否持續、原物料價格走勢，以及各國央行貨幣政策走向等諸多挑戰，都將影響台灣貿易與投資表現，需持續加以關注和因應。

陳揆說，疫後務必推動中小企業升級轉型，除了智慧化、低碳化轉型，也應積極改善中小企業所需基礎措施、對小店家提供行銷、貸款等多元協助，共同攜手踏穩疫後經濟復甦腳步。針對ECFA優惠關稅取消，陳揆要求經濟部持續輔導石化業，並提供妥適協助。

經濟部產業發展署長連錦漳說，國內產業景氣狀況，服務業受惠於疫情開放、人潮回流，所以需求強勁，呈現擴張、穩定成長趨勢，反觀製造業受到國際景氣影響，終端產品需求不振，呈現疲弱下滑趨勢，因此經濟部祭出相關補助。

在資金融通方面，政府已推動企業貸款還本期限展延、投資台灣三大方案貸款期限展延以及疫後振興專案貸款持續受理等3項措施，幫助中小企業及傳統產業渡過難關。此外，經濟部也每周調查是否有廠商貸款困難並提供協助，獲得業者的肯定與感謝。

在用電優惠方面，台電已增訂新時間電價方案，將離峰時間拉長至18小時，同時加大尖離峰價差，該方案自11月1日起實施，可解決離峰時間不連續的問題，滿足產業需求。另外針對上半年用電衰退10％以上的製造業，也提供相對應優惠，只要用戶申請降低契約容量，並於2年內辦理恢復，自今年1月1日起至明年12月31日期間之供電設備維持費，打2折優惠收費。

出口拓銷方面，則是加碼20億元協助出口拓展貿易市場，包含海外參展每攤位補助提高至9萬元、設立國家形象館補助提高至300到500萬元、出口貸放金額擴大至70億元等。

疫後條例針對受景氣影響產業特別協助，在智慧化、低碳化方面，連錦漳說，已輔導2,296家廠商，碳管理能力人才培訓12,519人次；補助1,795家廠商，帶動投資135.5億元（含政府補助45.6億），促成採購國產設備金額36億元，預計減碳155萬噸，相當於4,010座大安森林公園。

專案貸款部分，疫後振興貸款核准64,685件，核貸金額4,705億元，待審中5,906件，金額464億元；低碳智慧納管貸款核准5,275件，核貸金額747億元，待審中3,823件，金額766億元；財政部中小企業千億振興融資方案則核准24,929件，核貸金額2,096億元。

經濟部說，為幫助產業踏穩明年復甦的腳步，經濟部將加大支持力道，推動產業及中小企業朝低碳化與智慧化升級轉型。同時，協助業者拓展國際市場，提高參展補助金額並加強貿易金融支援，帶領產業邁向明年的景氣復甦。