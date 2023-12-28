【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】生成式聊天機器人ChatGPT一夕暴紅並帶動一波AI狂熱，由於科技業爭相投入AI軍備賽，輝達（Nvidia）股價今年來飆漲逾2倍，分析師表示，錯過了這班車的人，或許可以考慮另一檔AI明星股，明年有機會至少再漲45%。
隨著AI將加速普及，在AI晶片市場占有絕對領先優勢的輝達仍然深具成長潛力，但其估值確實有點高不可攀，股價營收比（P/S Ratio）達到27倍，高於其5年平均值（20倍），而其回顧性本益比（trailing P/E Ratio）高達65倍。
分析指出，如果想尋找其他物美價廉的AI熱股，那麼美光或許是不錯的選擇。
美光周三收跌0.43%，報86.69美元，今年來股價上漲74%。
美光在上周發布財報。雖然PC與智慧手機市場緩慢復甦，但受惠於AI熱潮推升數據中心晶片業務，該記憶體晶片大廠上季財報與本季財測均優於市場預期。
該公司2024財年第一季（截至11月30日）營收年增16%，為47.3億美元，遠優於市場預估的45.8億美元。淨損為12.3億美元，較前一年同期的淨損14.3億美元大幅縮減。經調整後每股虧損0.95美元，低於市場預估的每股虧損1.01美元。
美光提出的本季財測顯示該公司將加速成長。
美光預估第二財季營收為53億美元加減2億美元，相當於年增43%，並優於市場預估的50.3億美元。調整後每股虧損預估介於0.21～0.35美元，遠低於市場預估的每股虧損0.62美元，並較前一年同期的每股虧損1.91美元大幅改善。
美光尚未發布全年營收預測，但分析師預期其2024財年全年營收可望成長近48%，達到230億美元，並看好其2025財年營收仍將大幅成長。
分析指出，假設美光本季營收確實達到230億美元，那麼根據其當前的股價營收比6倍，其市值可能跳升至1,380億美元，與目前相比意味著還有45%的上漲空間。分析師認為美光應該有能力達成這個營收目標。
此外，美光的股價營收比遠低於輝達，受惠於AI推動的成長，市場賦予其更高的倍數也就不令人意外了。這可能給美光股價帶來更強勁的漲勢。
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