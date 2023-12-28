台股今(28)日集中市場收漲18.87點，報17910.37點，漲幅0.11%，成交量2846.81億元。台積電上漲0.17%，收593.00元；聯發科下跌1.44%，收1025.00元、鴻海收漲0.48%。人氣成交量最大前十檔分別為：宏碁、華邦電、聯電、神達、仁寶、英業達、陽明、亞力、群創、緯創。
在上市類股中，以電機機械族群、電器電纜族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.99%、0.93%；電子通路族群走勢則較為疲軟，下跌2.09%。
上市股中有7檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：中福(9.97%)、華城(9.95%)、億泰(9.93%)、光麗-KY(9.82%)、勝德(9.77%)、尼得科超眾(9.64%)、士電(9.61%)、矽力*-KY(8.29%)、致新(7.04%)、華懋(7.02%)。
上市股跌幅最重前十名分別為：AMAX-KY(-8.22%)、昶虹(-5.70%)、美律(-5.53%)、昇貿(-5.24%)、統新(-5.23%)、嘉基(-4.86%)、文曄(-4.62%)、大聯大(-4.24%)、新光鋼(-3.96%)、輔信(-3.94%)。
在上櫃類股中，以電腦週邊族群、綠能環保族群表現最為亮眼，漲幅分別為0.61%、0.37%；文化創意族群走勢則較為疲軟，下跌1.30%。
成交量前十名人氣指標為：擎亞、鈺創、亞通、國統、華星光、旭軟、台燿、威剛、廣運、旭品。
上櫃9%以上漲幅共有8檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：點晶(10.00%)、亞矽(9.94%)、凱碩(9.93%)、安瑞-KY(9.91%)、佳總(9.85%)、信紘科(9.80%)、臺龍(9.70%)、尚茂(9.46%)、艾華(8.71%)、陞達科技(8.51%)。
跌幅在9%以上個股則有2檔。跌幅最重前十名分別為：華義(-10.00%)、安鈦克(-9.95%)、華星光(-7.01%)、太普高(-5.92%)、前鼎(-5.27%)、神盾(-5.06%)、雲嘉南科技(-5.04%)、振發(-5.04%)、巨虹(-4.95%)、上揚(-4.89%)。
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