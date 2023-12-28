【時報-台北電】小米汽車技術發布會登場，小米集團創始人雷軍介紹小米超級馬達V8s，轉速業界最高：27200rpm，超高強度矽鋼：強度高達960MPa，效率躍升50%：雙向全油冷散熱技術，已申請155項專利，已授權60項專利。

雷軍表示，小米在汽車的核心技術上態度非常堅決，不管花多少時間，不管付出什麼樣的代價，在關注的核心技術領域裡，一定要做到業界領先水準。在發表會一開始，雷軍就發布一款名為V8S的電機，稱該電機解鎖了全球電機的巔峰表現，轉速達27200rpm，刷新了全球電機轉速的天花板，是全球最頂尖的電機。

雷軍也談及小米汽車的目標：媲美保時捷和特斯拉，打造汽車工業新時代的夢想之車，做好看、好開、舒適、安全的行動智慧空間。（編輯：張嘉倚）