【時報記者葉時安台北報導】TOYOTA總代理和泰車(2207)周五於2024台北新車暨新能源車特展舉辦TOYOTA H2 CITY GOLD預賞會，搶先亮相即將於明年正式上市的TOYOTA低底盤氫能巴士H2 City Gold。此款車型搭載TOYOTA的氫燃料電池系統，10分鐘即可充滿37.5 kg的氫氣，並兼顧市場對氫氣的安全疑慮，且提供450km的極佳續航力。

H2 City Gold是TOYOTA與葡萄牙廠商Caetano攜手合作開發，並已在歐洲多個城市運行，包括葡萄牙、西班牙、德國、英國、丹麥等地。車型配備與TOYOTA Mirai相同的氫燃料電池系統，行駛過程中，除了H2O外，不會排放任何廢氣，能有效改善巴士沿線的都市環境，而為了車輛的安全性，H2 City Gold的氫燃料電池堆、氫氣瓶皆設計置於車頂，配合氫氣感應器及自動滅火裝置，只要系統偵測到氫氣外洩，即會自動切斷氫氣供應並啟動自動滅火裝置，多道防護確保乘客安全。

H2 City Gold裝備有高達37.5公斤的氫氣，加氫過程僅需10分鐘，而其續航力更達450公里。動力系統方面，車輛搭載了60kW的燃料電池、180kW的動力馬達，以及44kWh的鋰電池組。同時，車輛配置了ABS、EBS、ASR、ESC等一系列安全裝備，符合歐洲最高等級的安全標準。氫能載具短加氫時間、長續航力的特點，能大幅提升客運業者車輛調度及場站規畫性。

新能源區不僅展示了TOYOTA低底盤氫能巴士H2 City Gold，也首度在台亮相HINO推出的純電動小貨車HINO ZEV，此款純電動貨車專為物流最後一公里配送而設計。搭載全新開發的純電動專用底盤，實現超低地板貨台結構，距地高僅40cm，極大提高了貨物裝卸的可操作性和上下車的便利性，有效減輕駕駛員的負擔。

TOYOTA & HINO商用車今年以「驅動未來、運轉幸福」作為台北車展展區的主題，展區兩大主題元素新能源區與特裝區，特裝區則展出TOYOTA GRANVIA福祉車和TOYOTA HIACE露營車，GRANVIA福祉車搭載義大利進口ONDA OW1060雙臂電動升降機，雙舉升臂且低耗能，加上系統採二段式舉升搭配重量感知功能，提供行動不便者或高齡長者更為舒適、穩定的乘坐體驗。此外，預計明年二月推出的TOYOTA首台露營車以HIACE為基礎進行改裝，保留了TOYOTA品牌的高品質和耐用特性。