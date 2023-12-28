外貿協會董事長黃志芳28日年度記者會指出，2024年的全球總體經貿情勢，仍充滿高度不確定性，為此，貿協將從「重點市場新商機」、「產業行銷新策略」、「智慧科技新服務」及「淨零永續新作為」四大面向著手，善用AI數位科技，協助台灣貿易爭取全球市場的商機，明年第一季更將推出「貿易指數」、第三季實現AI智慧採購。

黃志芳指出，2023年貿協以九宮格完勝全球市場、產業與行銷推廣，並就地緣政治進行全球市場大分化、韌性供應鏈合作等，完成30場專業展、300項推廣，並累計20萬國外家次買主、30萬國內企業家次，是豐收的一年!2024新年度雖然俄烏戰未解、甚或ECFA恐中止帶來對工具機、石化業等衝擊，黃志芳強調，將配合經濟部專案小組，執行協助台商分散全球市場的布局，且透過全球62個辦事處尋找新買主。

明年還將聚焦歐美日綠色科技、智慧技術等趨勢產業合作，以及科技新應用衍生的商機，深耕新南向、中東、非洲等新興市場。黃志芳說，在開發新市場部分，像是土耳其目前已是工具機第三出口國，明年包括沙烏地、奈及利亞將舉辦台灣形象月，也是新市場開發與新買主的重點區域。

同時，將整合運用時下流行的生成式AI工具，輔以功能更強大的線上智慧問答機器人、市場數據分析模型，為企業打造更精準到位的AI客製化行銷服務。

此外，黃志芳強調，貿協每年舉辦至少30場專業展，300項推廣，累計20萬家次買主與30萬家次國內企業，是最重要與龐大的貿易實務資料庫，預計明年第一季推出「貿易指數」，未來將貿協旗下台灣經貿網打造「AI全球買主模型」，精準定位企業適合的買主及市場，並推出全新的「AI生成式廣告平台」，升級「AI經貿助理機器人」功能，預計第三季可實現貿易採購，搭配AI相關主題的數位行銷健檢服務，協助中小企業強化國際行銷能力。

與此同時，為打造綠色永續與創新協作的辦公空間，已有34年歷史的國貿大樓辦公室，將採用符合環保標章的建材及智慧型空調、辦公設備等進行翻新，預計2024年第一季亮相。