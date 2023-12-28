官場和商場，哪個比較好待？官場玩的是城府和心機，表面上客客氣氣、風平浪靜，但檯面下暗潮洶湧，要是不小心陰溝裡翻船，最終落得名譽掃地、永難翻身。反觀商場，強調雙贏和多贏，做生意只要遵循「利人利己」大原則，多半可以立於不敗之地。這樣看起來，商場可比官場容易多了，且一旦踏入官場，一舉一動都要被各界高度檢視，台灣民眾黨副總統候選人、新光集團第三代長公主 吳欣盈，何苦要淌這趟渾水？

距離2024年總統大選 只剩短短16天，當藍綠白三黨廝殺刀刀見骨、箭拔弩張之際，我想到了孟子曾經說過：「是故明君制民之產，必使仰足以事父母，俯足以畜妻子，樂歲終身飽，凶年免於死亡。然後驅而之善，故民之從之也輕。」

簡單地說，孟子認為，在上位者，一定要使老百姓的收入，能夠贍養父母、養活妻兒，豐年能豐衣足食，災年也不致於餓死，生活無虞之後，再開始教化培養老百姓善良美德，老百姓就比較容易服從了。

根據國學大師南懷瑾 對孟子這段話的詮釋，他說，普通的人，一定要有了穩定的經濟基礎之後，才可能奉公守法，才有辦法講禮義廉恥。而這也正是「政治經濟不分家」的真諦，在上位者，要搞好經濟，要讓大家有飯吃有房住，才能贏得人民支持。

放眼藍綠白三組總統副總統候選人馬，唯一跟經濟／商業沾上邊的，是政治素人、且年紀最輕（45歲）的吳欣盈，當初她頂著家族光環，加入民眾黨，後因蔡壁如 辭任而遞補，成了立委新鮮人，到如今擔任總統候選人柯文哲副手，這一切發生僅僅短短四年，吳欣盈一舉一動令整個家族、商界同業吃驚連連。

吳欣盈角逐副總統大位，吳家人一則以喜一則以憂，喜的是，擅長國際外交的吳欣盈可以實踐改變國家社會的理想，憂的是外界排山倒海的流言蜚語、網民出征、貼標籤等，直來直往的吳欣盈撐得住嗎？

我常常說，買一家公司股票，要看掌門人，例如台積電 看張忠謀、魏哲家，台達電 看鄭崇華、海英俊，大立光 看林恩平，公司正不正派，跟掌門人性格息息相關。

對某些人來說，身為新光吳家第三代，吳欣盈含金湯匙出身，也許扣分比加分多，但是反過來思考，一個快人快語的人，多半是直腸子個性，反而容易摸清，相較於長期浸潤政治染缸的藍綠大內高手，吳欣盈的直爽坦白，反而獨樹一幟，對厭倦兩黨廝殺的中間選民來說，並非壞事，撇開吳欣盈有錢沒錢，中間選民反而期待民眾黨發揮鯰魚效應，攪亂藍綠兩黨一池秋水，讓檯面下的協商多一點透明、多一點討論空間。

很多人以為，有新光吳家當靠山，民眾黨總統候選人柯文哲就不愁選舉經費，殊不知正好相反。根據過往經驗，歷屆選舉，企業財團向來秉持「兩邊押寶」，藍綠一樣多，兩邊都不得罪，頂多看哪邊勝選機率高，比重多給一點，但此次大選，身為第三勢力，企業人士認為有新光吳家撐腰，經費不必多給民眾黨，再加上民調沒有起色，柯文哲擔任台北市長時期，惹怒了不少財團，這回硬仗有多難打，可想而知。

日據時代，台灣有五大家族，分別是基隆顏家、板橋林家、霧峰林家、鹿港辜家以及高雄陳家，而後綜合中研院、《總統的親戚》作者陳柔縉以及天下雜誌的研究，目前台灣擁有最多商業資源的大財團家族，分別是金融業的國泰富邦蔡家、中信開發辜家、新光台新吳家，以及台塑王家、大同林家、華南林家、永豐餘何家、裕隆嚴家以及遠東徐家。

翻開吳欣盈的家族關係圖，可以發現，吳家是全台最傳統、最重視家族聯姻保持政商實力的老派家族之一。

經商有道的創辦人吳火獅，與夫人吳梁桂蘭 共育有二女四子，兩個女兒是企業聯姻的典型，長女吳如月 嫁給前台灣煉鐵董事長、商界聞人陳逢源的外孫郭瑞嵩，次女吳如英 嫁給前國大代表林隆士、霧峰林家人，至於四子東進、東賢、東亮、東昇，靠著聯姻，把太子集團許家、永豐餘何家串起來，第三代兒女親家有台玻林家、華南林家、三峽顏家以及政界創投大腕胡定吾，而吳欣盈本人更把比利時籍夫婿雷諾范德埃爾斯特（Renaud van der Elst）的皇室貴族血統，帶進吳家，第四代小王子今年二月一出生，就是萬千寵愛集一身的超級金孫。

吳欣盈擔任新光人壽慈善基金會董事長，投注公益長達20年，2005年率先從美國紐約EldersSharetheArts（ESTA）把口述歷史引進台灣，提倡創意老化，九旬高齡阿嬤吳梁桂蘭就是最佳代言人。

近期多數人關注新光金 市值節節下滑，績效不佳，把罪責全部推給吳欣盈，據了解，跟許多接班人遇到的困難一樣，當上一代還在位、還插手，以及老臣們各擁山頭的情況下，接班人想要改革，談何容易，不如另覓舞台，六年前她就卸下董事身份，專注自己最有熱情的國際交流事務。

面對國際競爭，淨零減碳、氣候變遷壓力，吳欣盈下一步瞄準的是主權基金、永續發展、醫藥衛生、數位科技等，她倡議用主權基金、綠色金融等來做二軌外交，在瑞士知名能源集團Alpiq 任職的夫婿雷諾，就是她最重要的專業顧問。

「維持現狀就是落伍、只要樂觀就有希望」，新光人都熟知，這是創辦人吳火獅制定的企業文化，最得爺爺疼愛、也最有爺爺風範的新光長孫女吳欣盈，挑戰更高的格局和視野，高唱從政樂，跟曾經從政的外公許勝發、四叔吳東昇 不一樣的是，她選擇加入最不被看好的民眾黨，從零開始，只是，2024年1月13日大選過後，吳欣盈能不能鯉耀龍門，為民眾黨掃下更多立委席次？還是再接再厲，選擇下一個更大的舞台再戰？各界都在看。

不管如何，曾經擁有過「副總統候選人」這個頭銜，環顧其他家族台塑王家、國泰蔡家、富邦蔡家、中信辜家、台泥辜家、遠東徐家、裕隆嚴家等，吳欣盈在台灣家族企業第三代裡，已經大大揚眉吐氣了。

※免責聲明：本文獲得《晉聊些五四三》授權，文中所提之企業或個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。