明年Fed降息3碼無懸念，債市迎來高光時刻，美債殖利率跌，反向的價格則上漲，全球都在瘋買債，回測4次升息循環，最後1次升息到首次降息前1日，美國投資等級債報酬達10.5% ，富豪買債金額也年增近13倍，美股達人「股股知識庫」表示，台股有3檔投等債ETF，平均配息逾5%，美國也有3檔月配息投等債，平均配息逾4%，但費用便宜10倍，可以做為參考。

以下為「股股知識庫」全文：

經歷了有史以來最猛的升息，如今即將邁入2024年，金融市場最大焦點無不集中於「債券」，據金管會統計，2023年富豪客戶的資產配置，債券部分從2022年的8%猛的升到11%，保險從17%下降到13%，降幅達到4個百分點，透過券商複委託買海外債的金額，更是在2023年暴增到427億，相比2022年的31億元，年增達到近13倍，顯然債市已經成為有錢人眼中的熱門投資標的，但債券百百種，該投資哪種債才好？

不只是台灣看見了債券投資機會，美股投資人同樣也在前進債券，觀察從2023下半年開始，美股投資人資產配置現金水位持續下降，同期間債券比例不停上升，顯然與聯準會終於鬆口明年將降息有關，美股投資人見風使舵紛紛湧入債市。

標普500指數、美股投資人配置現金和債券走勢（資料來源：財經M平方）

自聯準會發表鴿派言論後，市場樂觀預期聯準會將從2024年3月開始降息，且預期明年共會降息六碼，不過反觀利率預期點陣圖，只顯示官員預期會降息3碼，而其中支持降息2碼與3碼的人數只差一人，顯示官員對於未來降息看法次數仍有分歧。近期根據法人整理過去降息紀錄，其歸納出5點，認為除非滿足以下至少2個條件，不然很難觸動聯準會進行降息：

1. 失業率至少上升0.3個百分點。

2. 核心PCE年增率至少低於2%。

3. ISM製造業指數從停止升息後惡化5點。

4. 實質利率上升0.5個百分點。

5. 股價累積跌幅至少10%。

而綜觀總經數據來說，除了勞動市場惡化，其餘條件要在明年初達成並不容易，市場樂觀預估降息究竟會不會應驗，目前尚屬霧裡看花的階段。因為債券的升息，經常是一個動態變化的過程，聯準會也一直在跟市場對話，就像2020年上半年，聯準會沒有預測到接下來的通貨膨脹率會上來那麼快，當意識到通貨膨脹過高時，才來猛烈的反應，所以要抓正確的升降息幅度是沒有那麼容易的，不過可以確定的是，公債殖利率應該是在高點，明年開始降息是肯定會發生的事，只是幅度無法百分之百確定。

投資人可以先抓住一個大方向，就是「債券殖利率與債券價格呈反比」，雖然市場已經押注 2024 年 3 月美國迎來首次降息，但根據上述資料顯示，於未來高利率的「維持」時間應當還有一段路要走，起碼不會是一兩個月內的事情，為此美國公債殖利率不會立即雪崩式下降，不管是長天期國債，還是投等債的價格，都不會馬上暴漲，但也是這樣，才會造就足夠長的底部，讓全球投資人買入債券。

標普500指數&美國投等債ETF：LQD、VCSH、VCLT在2020年疫情時走勢（資料來源：財經M平方）

觀察上圖可以發現，若以2020年的 COVID-19 疫情爆發來看，當面臨系統外風險，甚至是經濟衰退時，不是所有的債券都會上漲，投資等級公司債也會伴隨風險下跌，這點與美國公債是比較不同的關係，概念也很簡單，當景氣衰退衝擊企業時，市場也會擔心企業沒辦法履行承諾，導致這些投等債遭到拋售，為此投資人可觀察過去發生過的3次降息環境，究竟有什麼不同，對債券帶來怎樣的變化：

1. 科技泡沫：2000年降息從6%到1%，美國GDP成長在2000年Q3開始放緩，2001年出現負增長。

2. 金融海嘯：2007-2008年開始降息從5%降到0%，2007年開始降息，2008年雷曼兄弟引發房地產危機，提前降息並沒有阻止美國經濟陷入衰退，不久後美國GDP陷入負成長。

3. 中美貿易戰：2019年降息從2.4%降到0%，全球經濟在沒有出現危機或是衰退的情況下，鮑威爾便無預警降息，美國GDP在疫情爆發前都維持在正常成長。

2019年美國投等債ETF：LQD、VCSH、VCLT走勢（資料來源：tradeview）

我們可以觀察到，其實降息背後的原因，才是真正影響債市與股市的變化根本，出現經濟危機時的降息，是以救巿為目的，因此希望壓低利率，以促進經濟的活力，例如科技泡沬與雷曼兄弟破產，兩者都是在經濟衰退背景下的降息，相反中美貿易戰則沒有那麼大的危機，降息也不是救巿，在美國軟著陸的穩定背景下，反而促使美股與美債走出一波大漲，觀察上圖即可發現投資等級企業債走勢有多強勁。

所以投資投等債的重點來了，「長期的經濟走勢是關鍵」，如今各項數據都指出，美國景氣並沒有衰退的現象，基本面強勁，只是必須要控制通貨膨脹率，聯準會可以做的是，再稍微壓低一下通膨，確定通膨不會反撲，配合現在的利率在歷史上相對非常高的位置，未來預期聯準會有很大的降息空間，將不是空穴來風，現在買進美債，幾乎不用擔心風險，因為有任何市場面的異常狀況，聯準會的降息政策工具，有非常大的操作空間，有任何狀況，降低利率就可以支撐就業市場、景氣跟股市指數，而「不衰退的降息」將是投等債的最佳利器。

根據S&P報告指出，全球公司債約有78%為投資等級債，主要是市場願意借錢給信用評等佳的好企業，加上發債成本較低，使得企業主更願意發債，從債市取得資金，而當發行踴躍與承接意願高，投資等級債流動性也不會太差，這就形成好的正向循環。

如今，展望後市低通膨和軟著陸預期，IMF也預估全球經濟增速，將從2022年的3.5%放緩至2023年的3%和2024年的2.9%，但整體來說，都是處於正成長的狀態，全球經濟成長雖然將在2024年放緩，但不至於落入衰退，有利於降息臆測與投等債表現，以下提供3檔台股投等債ETF ：00725B、00751B、00720B，供投資人參考。

台股3檔高殖利率投等公司債ETF（股股知識庫提供）

在美國貨幣政策正式轉向降息之前，市場將會經歷很長一段的停止升息時間，這段時間內若沒有重大的國際事件擾動，則美國企業債價格將在低檔區間持續震盪，但不容易看到債券價格破底或有更大的跌幅出現，投資人可以選擇在美債回檔的過程中，逐步介入到各種企業債中，但謹記鎖定美國投資等級公司債，這類債券風險較低又有高債息可領，回測1997年以來，4次升息循環中，最後一次升息到首次降息前一日，期間美國投資等級債為10.5%，報酬率皆遠優於全球非投資等級債（4.5%）、新興市場美元債（5.3%），以下提供3檔值得觀察的美國長債ETF ：LQD、VCSH、VCLT，供投資人參考研究。

3檔美國月配息美債ETF（股股知識庫提供）

延伸閱讀：美股投資必看，最新！台7大銀行「電匯手續費」比較，內含：特殊優惠活動、手把手流程教學....

※免責聲明：本文獲得《股股知識庫》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。