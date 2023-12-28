【時報-台北電】海底撈截至12月27日，全國12月31日跨年日的預訂桌數已突破10萬桌，大約是平日預訂量的5倍以上。

受到寒冷天氣加持，以及濃厚的新年氛圍帶動居家火鍋聚會。海底撈外送在12月20-26日的訂單量同比上月同期增長約40%，適合3-4人家庭小聚的冬日大滿足8襤褸8素套餐和暖冬肉多多套餐最受歡迎。

海底撈社區營運相關負責人表示，預計元旦期間外送訂單還會繼續增長，海底撈歡樂宴接到許多團建團拜、大型家宴訂單，為年節業績添加動能。（編輯：張嘉倚）

#海底撈 #跨年日 #預訂 #超過 #10萬桌 #外送 #訂單 #增長