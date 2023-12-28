Yahoo奇摩股市App今天公布2023年度10大熱門台股榜，由半導體、人工智慧（AI）、運輸等3大產業概念股瓜分榜單，上榜個股依序為台積電、緯創、鴻海、聯電、陽明、廣達、長榮、長榮航、英業達、欣興。

Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的季增幅度，公布2023年第4季10大爆紅台股榜，榜首為汽車售後市場鈑金件廠耿鼎，第2名是華新科旗下被動元件廠佳邦，第3名為受惠於AI伺服器需求增溫的機殼廠迎廣。

第4季爆紅台股榜第4至10名依序為軸承廠兆利、製藥業者智擎、驅動IC廠敦泰、營造廠中工、散裝航運業者新興、IC設計廠金麗科、聲學元件大廠美律。

Yahoo奇摩發布新聞稿表示，綜觀第4季台股榜，除了大型龍頭股市值有所成長，也可見到多元中小型股包含車用、半導體、生技等遍地開花的景象。

從2023全年度來看，10大熱門台股榜以半導體、人工智慧（AI）、運輸等3大產業概念股為焦點，榜首由晶圓代工廠台積電連莊；鴻海在AI及電動車產業成績受到矚目，名列年度第3名；第4名是近期傳出將技轉12奈米製程技術給英特爾的晶圓代工廠聯電。

隨著聊天機器人ChatGPT問世掀起全球AI熱潮，AI概念股包含緯創、廣達、英業達、欣興皆因此受惠，分別位居2023年度熱門台股榜第2名、第6名、第9名和第10名。

在運輸產業部分，連續3年進入年度熱門台股榜的貨櫃雙雄陽明、長榮，近期因為紅海航線受到武裝組織攻擊成為輿論話題，排在第5名和第7名。位居第8名的長榮航著眼北美地區等長程航線需求，將斥資百億元改裝升級客艙座位，受到投資人矚目。

五大爆紅ETF榜第一是市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）；元大美債20正2（00680L）、國泰20年美債（00687B）排行第二和排行第四；大華優利高填息30（00918）排名第三；期街口布蘭特正2（00715L）則排行第五。

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