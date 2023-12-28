台中單元二重劃區鄰近七期市政中心，擁有低建蔽、低容積、低密度、高綠覆規劃，目前整體平均單價落在6字頭，新案接連出現7、8字頭交易，近期更揭露區內首筆億元級總價的房屋交易，顯見品牌與地段潛力深獲高資產族群的肯定。
觀察今年北單元二成屋轉售案，包括「陸府植森」、「寶輝City Park」、「精銳GARDEN ONE」等案皆有亮眼成交單價！其中「雙橡園S1特區」的4樓戶，在持有5年後以每坪單價68.8萬元售出，漲幅達77.7％！業者認為，地段的聚富均質特色與建商品牌力，成為保值關鍵所在。
而目前單元二新案中，以陸府、精銳領軍的新案最受高階剛需族群矚目！其中新成屋「精銳Garden One」，最高成交單價為71.61萬元、預售案「精銳SKY ONE」最高成交單價則為70.74元，穩穩站上7字頭！
根據158空間網揭露資訊顯示，近期陸府建設預售新案「陸府續森」，出現一筆面積超過百坪的高樓層戶，以總價1億元成交，扣除車位後，每坪換算單價為87.89萬元，寫下單元二成交總價新紀錄！
陸府建設創立30多年來，秉持「開發多少土地，就還給地球多少綠意」的理念，持續打造生機建築，目前已在台中打造50多個住宅社區中，種植超過2700棵、數量接近二座文心森林公園的大喬木。
同時，陸府在社區內選擇「適地適種」的台灣原生種植物，從平面到立體打造超過100％的綠覆率，搭配由具備專業學養的樹藝師、園藝師及花藝師等專家組成的「陸府綠海團隊」，定期維護社區及住家綠意，讓有機綠意成為一種生活價值，也是陸府社區最為人所知的一大特色。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：