台中單元二重劃區鄰近七期市政中心，擁有低建蔽、低容積、低密度、高綠覆規劃，目前整體平均單價落在6字頭，新案接連出現7、8字頭交易，近期更揭露區內首筆億元級總價的房屋交易，顯見品牌與地段潛力深獲高資產族群的肯定。

觀察今年北單元二成屋轉售案，包括「陸府植森」、「寶輝City Park」、「精銳GARDEN ONE」等案皆有亮眼成交單價！其中「雙橡園S1特區」的4樓戶，在持有5年後以每坪單價68.8萬元售出，漲幅達77.7％！業者認為，地段的聚富均質特色與建商品牌力，成為保值關鍵所在。

而目前單元二新案中，以陸府、精銳領軍的新案最受高階剛需族群矚目！其中新成屋「精銳Garden One」，最高成交單價為71.61萬元、預售案「精銳SKY ONE」最高成交單價則為70.74元，穩穩站上7字頭！

根據158空間網揭露資訊顯示，近期陸府建設預售新案「陸府續森」，出現一筆面積超過百坪的高樓層戶，以總價1億元成交，扣除車位後，每坪換算單價為87.89萬元，寫下單元二成交總價新紀錄！

陸府建設創立30多年來，秉持「開發多少土地，就還給地球多少綠意」的理念，持續打造生機建築，目前已在台中打造50多個住宅社區中，種植超過2700棵、數量接近二座文心森林公園的大喬木。

同時，陸府在社區內選擇「適地適種」的台灣原生種植物，從平面到立體打造超過100％的綠覆率，搭配由具備專業學養的樹藝師、園藝師及花藝師等專家組成的「陸府綠海團隊」，定期維護社區及住家綠意，讓有機綠意成為一種生活價值，也是陸府社區最為人所知的一大特色。