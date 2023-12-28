【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國交通部長Mark Harpe在周三指出，到2026年，英國部分道路上可能會出現自動駕駛汽車。
部長說，英國的道路目前不允許全自動駕駛車輛的行駛，但是政府的「自動車輛」(Automated Vehicles；AV)立法正要排入議會議程中，此意指著自動駕駛的法律架構可能在2024年底完成。
Harper對BBC廣播說：「也許在2026年初，人們可以開始在道路上看到一些具備全自動駕駛功能的車輛」。「這將會是漸進的，將有一些公司會推出這樣的車輛，並在某些地方被使用」。
在美國有些地方已經試驗自動駕駛技術，但是招致批評，認為這樣的車輛會導致車禍。十月在加州發生一場車禍之後，監管單位下令，通用汽車(GM)必須將自己的Cruise無人駕駛車撤離洲際公路。
但是Harper說，自動駕駛技術有助於改善道路安全。部長說：「我看到的自駕車和自駕技術，都非常注重保護人們的安全」。
根據11月宣布的法案，英國計畫讓自動駕駛車輛的製造商，而不是車主，來承擔撞擊事故的法律責任。英國政府說，該法案將保護使用者，並提升自動駕駛的安全。
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