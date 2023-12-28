因應明（2024）年元旦即將到來，各部會陸續將有許多新制推出，包含勞工基本工資調漲、軍公教調薪4％、調高2023年度基本生活費等稅制優化措施、延長大宗物資降稅措施、提高0-2歲托育補助、調增國民年金、社福及老農津貼、拉近公私立學校學雜費差距、大專校院學生校內住宿補貼、擴大發放成年禮金、TPASS行政院通勤月票新增嘉義及澎湖、延長住宅家電汰舊換新節能補助及新增住宅燃氣器具節能產品補助，以及111簡訊共同契約平台上架等。
行政院會28日聽取該院綜合業務處陳報「2024元旦利多便民措施」報告。行政院長陳建仁指出，展望新的一年，行政團隊將持續為人民打拼。
薪資成長方面，行政院說，勞工基本工資已是連續8年調漲，明年月薪由2萬6,400元調整至2萬7,470元，時薪由176元調整為183元，約239萬名勞工受惠；軍公教調薪4％，包括薪俸額、專業加給及主管職務加給等3項，均調足4％，約有73萬人受惠；調整公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給15％，並補助私立大專比照辦理。
負擔減輕方面，2023年度每人基本生活費，由19.6萬元提高至20.2萬元，預估235萬戶受惠，另調高2023年度營利事業及執行業務者員工伙食費免列入薪資所得額度，由每人每月2,400元增加為3,000元，此2項明年5月申報綜合所得稅時適用；調高綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額等減稅優惠，預估662萬戶受惠，此項為2025年5月申報綜合所得稅時適用；延長大宗物資降稅措施至2024年3月31日止，以穩定民生物價；提高0-2歲托育補助，送托公共托育機構者，每月補助由5,500元調高至7,000元，送托準公共托育服務者，每月補助由8,500元調高至1萬3,000元，其中低收入戶及弱勢家庭、中低收入戶、第2名及第3名以上子女再調高補助金額。
福利增加方面，調增國民年金各項給付金額、社福及老農津貼，預估分別約有172.9萬人（國民年金）、67萬人（社福津貼）及54萬人（老農津貼）受惠；拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施，定額減免私立大專學生學雜費每年3.5萬元，經濟弱勢學生再加碼減免1.5萬元至2萬元，並推動高中全面免學費；大專校院學生校內住宿補貼，每學期補貼每名住宿生最高5,000元，經濟弱勢身分每名補貼7,000元；擴大成年禮金（文化幣）發放對象為16歲至22歲青年，每人每年1,200點文化幣。
生活便利方面，行政院說，明年TPASS行政院通勤月票將再擴增嘉義縣、嘉義市及澎湖縣等3縣市；延長住宅家電汰舊換新節能補助，購買能源效率一級冷氣機或電冰箱，每台補助3,000元，並新增住宅燃氣器具（瓦斯熱水器、瓦斯爐）節能產品補助；111簡訊共同契約平台上架，政府機關及重要民生服務（如台水、台電）可逕行於共同契約平台採購使用本簡訊服務，使民眾更易於識別政府資訊，有效降低詐騙風險。
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