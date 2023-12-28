恒生指數28日半日漲251點，漲幅為1.51％，報16,876點，大盤成交金額509億港幣。國企指數半日漲102點，漲幅為1.83％，報5,706點。恒生科技指數半日收報3,715點，漲2.07％。騰訊、阿里巴巴、匯控貢獻恒指較多。小米、神華 、農夫山泉拖累大盤。

香港明報報導，恒生指數成份股中，74檔漲，6檔下跌，2檔無漲跌。中升控股漲6.65％，半日收報18.6港幣，是漲幅最大的成份股。東方海外跌1％，半日收報108.5港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，29檔漲，1檔下跌。漲幅最大的是金蝶，半日收報11.06港幣，漲6.14％。跌幅最大的是小米，半日收報16.2港幣，跌0.74％。

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