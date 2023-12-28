中東情勢動盪不安，地緣政治緊張升溫，使油價近日暴漲暴跌。由於部分海運公司恢復紅海航線影響，使國際油價27日向下重挫近2％，吐出前一日漲幅。

市場人士仍在在觀望未來紅海局勢，因此國際油價在28日亞洲盤未有太大波動，布蘭特小漲0.13％，西德州原油小跌0.08％。

倫敦布蘭特期27日下挫1.42美元或1.8％，收在每桶79.65美元，美國西德州中級原油下挫1.46美元或1.9％，收在每桶74.11美元。

數家海運業者已恢復紅海航線。丹麥巨擘馬士基日前表示，打算未來幾周有多艘貨櫃船將通過蘇伊士運河和紅海。法國達飛海運集團（CMA CGM）指出，該公司正在恢復航行紅海，因多國特遣部隊部署該地區。

Investec大宗商品部門主管Callum Macpherson表示：「我們必須先觀望海軍巡邏增加以及船隻航線改變是否會讓攻擊事件減少。」

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