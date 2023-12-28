京東集團27日透過微信公眾號「京東黑板報」宣布，自2024年1月1日起，京東採銷等一線業務人員的年固定薪酬大幅上漲近100％。2024年初，京東零售全體員工將平均加薪不低於20％。

香港01報導，截至2023年中，京東體系員工總數超過56萬人。京東為員工尤其是一線員工提供有競爭力的薪酬，2020年至2022年的三年間累計支出人民幣1,065億元，為他們提供「五險一金」。

2023年4月，京東零售展開採銷單位組織變革，取消事業群層級，把事業群變更為事業部，原事業群下的統管許多商品品項的各事業部，將按照具體品項拆分為眾多採銷作戰單位。

2023年「雙11」，京東採銷直播的總觀看人數突破3.8億。相關負責人表示，其實之前京東3C數位就有做過採銷直播，因為相比找外部直播主來播，採銷對於產品的專業度更強，而且沒有坑位費、沒有佣金，完全可以把優惠讓利給消費者。