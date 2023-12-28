京東集團27日透過微信公眾號「京東黑板報」宣布，自2024年1月1日起，京東採銷等一線業務人員的年固定薪酬大幅上漲近100％。2024年初，京東零售全體員工將平均加薪不低於20％。
香港01報導，截至2023年中，京東體系員工總數超過56萬人。京東為員工尤其是一線員工提供有競爭力的薪酬，2020年至2022年的三年間累計支出人民幣1,065億元，為他們提供「五險一金」。
2023年4月，京東零售展開採銷單位組織變革，取消事業群層級，把事業群變更為事業部，原事業群下的統管許多商品品項的各事業部，將按照具體品項拆分為眾多採銷作戰單位。
2023年「雙11」，京東採銷直播的總觀看人數突破3.8億。相關負責人表示，其實之前京東3C數位就有做過採銷直播，因為相比找外部直播主來播，採銷對於產品的專業度更強，而且沒有坑位費、沒有佣金，完全可以把優惠讓利給消費者。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：