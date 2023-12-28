ETF掀熱潮，總管理資產規模突破3.8兆元，台股叩關萬八只差一步，投資人持續湧入高股息ETF，15檔台股ETF收盤價創新高，也使133萬5,670位受益人荷包滿滿。

IC設計一哥聯發科（2454）重回股價千元俱樂部，國內9檔持有聯發科逾10％ETF雨露均霑，占比最高的00891，股價大漲創22個月新高，00728、00935、00904、00927等也同步走漲。

包括00685L、00923、00927、00912、00934、00928、00663L、00922、00932、00913、00904、00675L、00935、0056、00905等，都在昨（27）日收盤寫下新高價位。

其中群益投信與中信投信旗下各有3檔收盤創新高整體表現最佳並列第一，國泰與兆豐各有兩檔並列第二，新光、富邦、野村、元大、富蘭克林華美則各有一檔。

00923經理人洪祥益表示，近年來龍頭股成為引領盤勢的主力，今年來外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期；而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，現階段不失為布局台股的好時機。

00927經理人謝明志認為，台灣半導體護國群山企業不僅成長前景與獲利能力佳，當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，提供投資者在布局台灣半導體產業外，還能同時兼顧存股收益之需求，達到息利雙收投資目標。

不過，櫃買中心提醒，當ETF於市場交易之市價與淨值產生較大偏離時，投資人即應注意折溢價風險，根據市場調節機制，市價終會向淨值靠攏，假如投資人買進高溢價ETF，當市價往淨值靠攏時，投資人可能因此虧損。

免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。