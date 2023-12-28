非洲國家尚比亞外交部長卡庫博（Stanley Kakubo）因涉與中國業者進行一樁交易，在社群媒體上引發熱議後，尚比亞總統辦公室宣布卡庫博已於26日請辭。
卡庫博本人在一封信中表示，「他因一樁商業交易遭到惡意指控」而辭職。卡庫博自2021年9月起擔任尚國外交部長。
尚比亞社群媒體近來瘋傳一段影片，內容顯示有兩個人正在清點桌上堆放的大疊現金鈔票。
同時，日期註記為2022年7月8日的手寫簽名字條的影像也被上傳網路，字條上有一家中國礦業公司和一家尚比亞礦業企業署名，並說他們已經「交易10萬美元」。
法新社報導，儘管字條上有卡庫博和張（Zang）姓人士的名字，但目前無法立即查證相關資訊。
尚比亞官方聲明指出：「總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）已接受國會議員、外交暨國際合作部長卡庫博請辭內閣職務。」
聲明並未說明卡庫博辭職的理由，但指出「總統感謝」卡庫博在政府內「值得肯定」的領導與任事能力。
43歲的卡庫博本人隨後迅速發布一封公開信。
他表示：「鑑於目前有媒體報導，關於我的家族企業與友好商業夥伴之間生意往來的惡意指控，我已提出辭呈。」
有關辭職一事與影片內容，法新社未能聯繫到卡庫博以進一步取得置評。
礦業是尚比亞的經濟基石，其中有中國企業大規模參與；中國同時也是尚比亞銅礦的主要進口國。
自2016年起擔任國會議員的卡庫博表示，他將繼續「忠於」政府。
尚比亞總統府聲明指出，總統希奇萊馬「懇請」這位前部長「繼續以國會議員身分勤勉於公務」。
中國大使館2022年曾表示，有600多家中國企業在尚比亞投資，規模逾30億美元。
2020年，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機加劇，尚比亞出現主權債務違約，國際間致力於尚比亞外債重組，中國扮演主要角色。
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