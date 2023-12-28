【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17910.37點，漲18.87點；總計481家漲、432家跌、141家持平；委買19575552張、委賣10911409張；總成交值2846.81億元。

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