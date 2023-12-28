【時報-台北電】由於投資者預計美國聯邦儲備理事會(FED)明年將下調關鍵政策利率，美元指數觸及五個月低點，並在經歷了兩年的強勁上漲後，預計將逐年下跌，美元疲軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價徘迴在五個月高點附近。

周四(12/28)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.01%，報每公噸8,689.5美元，盤中最低一度跌至每公噸8,686美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)