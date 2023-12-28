韓式烤肉品牌再添新軍，王品集團旗下首間韓式烤肉品牌「金咕韓式原塊烤肉」於今（28）日在西門町商圈正式開幕，這是王品集團今年第三個新品牌。主打國產豬五花三吃及全程代烤服務，讓消費者輕鬆吃烤肉。

「金咕韓式原塊烤肉」是王品集團第四個燒肉品牌，也是在西門商圈第五家門店，步行5分鐘距離內還有「肉次方燒肉放題」、「初瓦韓式料理」、「嚮辣和牛麻辣鍋」和「尬鍋台式潮鍋」，餐飲類別「五」花八門，滿足年輕客群求新求變的味蕾。

「金咕韓式原塊烤肉」開幕期間推出優惠活動，即日起加入LINE官方帳號可獲優惠券，2024／1／1前使用享「3人同行75折，4人同行7折」。2月底前，加入LINE官方帳號後向店員出示畫面，再送「巧克力草莓雪糕」。現場更擺設娃娃機和扭蛋機，單筆消費餐點滿千或選購任一款瓶裝酒可得1枚代幣，機台內備有多款品牌周邊和贈菜券讓民眾大展身手。

「金咕韓式原塊烤肉」保留韓式烤肉道地餐點、口味和吃法，更使用原塊厚切的「國產豬五花三吃」為主打菜色：

第一吃「黃金鑄鐵燒」：採用韓國進口鑄鐵壓肉板，將厚實的豬五花肉逼出多餘油脂，使肉質擁有金黃色外衣和酥脆口感，也是唯一使用韓國鑄鐵壓肉板的韓式烤肉餐廳。

第二吃「罪惡濃起司」：以莫札瑞拉起司包覆豬五花，感受肉汁與奶香在口中迸發的超罪惡組合。

第三吃「爆炒醬羅勒」：將羅勒與秘製韓醬爆炒豬五花，香氣撲鼻最具特色。雙人套餐988元起（不含10％服務費），由專人全程代烤，讓消費者開心聚餐、輕鬆吃烤肉。

「金咕」發音類似韓文「 朋友」，「金咕韓式原塊烤肉」首店進駐台北西門町鬧區，位在知名滷味「老天祿」旁的二、三樓，客席區約50坪，95個座位。王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，今年前10個月超過79萬名國人前往韓國旅遊，是國人出國目的地第三名。根據市調發現，2022年台灣燒肉市場消費規模逾100億，日式燒肉約佔73％，韓式燒肉佔27％。隨著韓劇流行，韓式料理在台灣逐年成長，越來越受台灣消費者歡迎，而且到目前為止，韓式燒肉缺少連鎖規模和指標性品牌，顯示仍有發展空間。「金咕韓式原塊烤肉」希望民眾到店裡就像與朋友相處般自在，留下滿滿歡樂聚餐的回憶。