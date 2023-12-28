滬深兩市28日上午雙雙收漲，代表外資動態的北向資金爆買超過人民幣（下同）113億元。上證指數28日上午最多跌5點，跌幅為0.18％，低見2,909點後有買盤支撐，大市止跌反彈，最多上漲34點，漲幅為1.2％，高見2,949點，半日收報2,947點，上漲32點，漲幅為1.11％，成交額為2,340.96億元。

值得注意的是，離岸人民幣兌美元28日上午升破7.12元大關，日內升超過300個基本點。

香港信報報導，深證成指28日上午最多跌25點，跌幅為0.27％，低見9,166點後有買盤承接，盤中最多上漲222點，漲幅為2.42％，高見9,414點，半日收報9,406點，上漲214點，漲幅為2.34％，成交額為3,050.43億元。

滬深300指數半日收報3,398點，上漲62點，漲幅為1.86％。創業板指數半日收報1,870點，上漲60點，漲幅為3.34％。

各類股普遍走俏，基本金屬、化工、鋼鐵、房地產股上漲逾2％。金融、水泥、傳媒娛樂股上漲逾1％。石油、汽車製造、電力股持穩。煤炭股則跌逾1％。

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