國泰產險已取得雙標籤認證，國泰產表示，購買國泰產險的保險時（如車險、火險、意外險、責任險等任一財產保險），總保險費金額20％可進行綠色採購申報，讓保險除了轉嫁風險的功能之外，還能為環境永續盡一份心力，

國泰產險積極以保險本業回應氣候變遷與ESG，透過數位化服務及電子保單、條款QR Code等電子化作業，降低碳排放量，於2020年成為產險業界首家取得「碳標籤」後，隔年再取得環保署所發「減碳標籤」，是產險業第一家取得碳足跡雙標籤認證的產險公司。

政府為鼓勵更多企業揭露其商品碳足跡，將符合減碳標籤產品或服務，納入綠色採購申報範疇，提供企業及團體滿足低碳商品的採購需求，帶動綠色消費風氣。國泰產表示，當企業及團體購買國泰產險保險時（如車險、火險、意外險、責任險等任一財產保險），總保險費金額20％即可進行綠色採購申報，讓保險除了轉嫁風險的功能之外，更可帶動企業低碳轉型。

以某一科技產業購買國泰產險商業火險為例，保險費為300萬元，即可提報60萬元(保費總額之20％)綠色採購金額，並可將總成果揭露在永續報告書上，呈現實踐ESG成果。

國泰產險先於2013年導入溫室氣體盤查，2018年將盤查範疇擴大納入運輸及使用產品之間接溫室氣體，並針對職場設計減碳措施，於2022年共節省約3.94億張紙，大幅降低紙張所產生的碳排。最後，透過碳盤查整體服務流程，鑑別出保單生命週期的排放熱點，如行銷招攬、保單送審等流程，提供綠色商品及導入數位低碳營運流程，實現可持續發展的循環經濟，積極降低營運對環境的影響。

另外，國泰產險表示，在致力實踐環境永續，透過導入溫室氣體盤查、能源及環境管理系統等ISO認證，於2021年起加入遵循SBTi、RE100 兩大國際倡議，2022年第四季總公司大樓使用100％綠電，2030年國內所有營業據點達到100％使用再生能源。

希望藉企業影響力，全面落實於民間採購供應鏈，國泰產呼籲大眾消費時可優先選購具有減碳標籤之保險商品，達到環境保護效益，共同邁向淨零碳排，替地球環境保護盡一份責任。