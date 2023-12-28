鑄件大廠永冠-KY受大陸風電客戶從6月起放緩拉貨影響，將今年出貨目標下修至17萬噸，12月預估出貨1.3～1.4萬噸，下修後出貨目標可望超前達陣。28日法說會說明營運現況及未來營運展望。
永冠表示，永冠看好今年大陸風電產業需求可延續去年熱度，一度將全年出貨目標上修至22.5～23.5萬噸。
永冠指出，大陸風電業者6月起放緩拉貨，產業機械及注塑機在手訂單能見度也降至2～3週，將今年出貨目標下修至17萬噸。11月出貨回升至15,369噸，月增13.6％、年減18.8％，連續兩個月出貨月增。11月合併營收7.37億元，月減8.7％，年減20.08％；前11合併營收79.14億元，年減6.13％。12月出貨初估1.3～1.4萬噸，全年出貨目標17萬噸，可超前達陣。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：