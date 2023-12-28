鑄件大廠永冠-KY受大陸風電客戶從6月起放緩拉貨影響，將今年出貨目標下修至17萬噸，12月預估出貨1.3～1.4萬噸，下修後出貨目標可望超前達陣。28日法說會說明營運現況及未來營運展望。

永冠表示，永冠看好今年大陸風電產業需求可延續去年熱度，一度將全年出貨目標上修至22.5～23.5萬噸。

永冠指出，大陸風電業者6月起放緩拉貨，產業機械及注塑機在手訂單能見度也降至2～3週，將今年出貨目標下修至17萬噸。11月出貨回升至15,369噸，月增13.6％、年減18.8％，連續兩個月出貨月增。11月合併營收7.37億元，月減8.7％，年減20.08％；前11合併營收79.14億元，年減6.13％。12月出貨初估1.3～1.4萬噸，全年出貨目標17萬噸，可超前達陣。

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