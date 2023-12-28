2023年高雄三大富人區指標案，分別落在美術館特區與農16，並創下7頭新高，而高雄另一個富人區亞灣特區，豪宅房價包括「國城定潮」與「遠雄THE ONE」則只有站穩5字頭，不過，多位專家28日表示，亞灣區因具有5G AIoT、以及陸續進行的投資開發案，未來發展，前景可期，豪宅房價勢必有補漲上行的空間。

根據實價登錄顯示，橫跨前鎮與苓雅行政區的亞洲新灣區，近一年新屋行情落在單坪35.54萬元，對比去年同期新屋漲幅為12.5％，周遭建案由「遠雄The One」與「國城定潮」，分別以單坪54.3萬元與52.1萬元，拿下區域最高成交價案。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴28日表示，位於南高雄的亞洲新灣區，因屬新興開發區域，基期較低，而補漲空間大，且近年高雄市積極招商並引進產業進駐，區域新屋漲速，遠高於鼓山區的美術館特區與農16。

而北高雄雖然有台積電設廠議題加持，但今年創新高價的美術館和農16等兩大豪宅區，本身已開發成熟，缺乏新的建設利多議題，因此，若以投資置產角度而言，「亞洲新灣區內建案5字頭的價格，對消費者而言增值空間更大，更具吸引力。」

觀察亞灣區周遭建案，國城「定潮」為高雄地區唯一由國際頂規團隊打造的豪宅，網羅了新加坡SCDA建築事務所、Aman集團御用設計師Jaya Ibrahim、日本庭園大師枡野俊明、澳洲燈光設計TFB、日商大林組等五大國際專業團隊聯手打造，全案於今年正式完工，根據實價登錄顯示，近一年揭露一筆交易高達5,698萬元、單價52.1萬元交易。

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，對比目前各地房價齊步上漲，亞灣區5字頭房價，兼具港灣海景，得天獨厚的地段，對於豪宅而言更具賣相，更何況，周遭重大建設已經陸續到位，且後續利多仍不間斷，例如高雄軟體科學園區二期、全球第一座生成式AI醫療產業聚落等開發計畫，也正在進行中，未來區域發展可期。

另外，已完工3年的「遠雄THE ONE」標榜為全台最高豪宅，產品主打住宅與星級酒店共構，根據實價登錄顯示，今年揭露一筆單價54.3萬元交易，也是該案目前最高價；同樣已有3年屋齡的「高永大船入港」最高單價也有51.9萬，即使如屋齡不小的「國硯」與「百立海洋帝寶」也有5到6字頭的歷史創價。