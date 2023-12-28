【時報記者葉時安台北報導】為鼓勵水泥業者配合我國2050淨零排放政策持續推動減碳，財政部依據貨物稅條例第7條第3項規定，函報行政院核定自113年1月1日起，調減符合減碳認定基準之水硬性混合水泥及墁砌水泥(合稱二類水泥)貨物稅應徵稅額，由每公噸徵收新台幣440元，依添加物比率不同分別調減為260元或220元(降幅約40%或50%)。

財政部說明，鑑於二類水泥採用替代原料(飛灰、高爐爐渣、石灰石等)減少熟料使用，兼可達成減碳及廢物再利用之雙重效益，惟依貨物稅條例第7條第1項第4款規定，二類水泥貨物稅應徵稅額每公噸440元，高於碳排相對較高之卜特蘭一型水泥應徵稅額每公噸320元，不利推廣。為協助廠商降低成本，以利生產減碳水泥，行政院鄭文燦副院長於聽取業者意見及相關部會評估報告後，指示調減符合減碳認定基準之二類水泥貨物稅應徵稅額，嗣經行政院依法核定，該部爰於28日公告二類水泥減碳認定基準及貨物稅應徵稅額級距表。

財政部進一步說明，國內產製符合減碳認定基準之二類水泥貨物稅納稅義務人，應備妥經濟部標準檢驗局或財團法人全國認證基金會(簡稱TAF)認證之實驗室出具載明添加物成分及比率之檢驗證明，向主管國稅局辦理產品登記後，方可適用減徵後之應徵稅額；但納稅義務人自設經TAF認證之實驗室所出具檢驗證明，考量其客觀性，不予採認。另進口符合減碳認定基準之二類水泥應逐批檢附前述證明文件。