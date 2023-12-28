【時報-台北電】上證報訊，大陸移民管理局表示，隨著國際/地區航線航班恢復，泰國、馬來西亞開放陸客入境免簽，及中方對法、德等6國單方面入境免簽，預期元旦期間，全國口岸將迎來出入境客流高峰，估計日均出入境旅客將達156萬人次。

移民管理局進一步預判，出入境客流高峰有可能落在2023年12月29日、30日及2024年1月1日、2日。日前已全力部署，確保出入境一切順暢、口岸運作安全有秩序，目標出入境通關排隊不得超過30分鐘。(編輯：廖小蕎)

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