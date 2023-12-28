修法後全台第一家合法農牧用地露營場在高雄！內政部去年7月有條件放寬非都土地容許使用農牧及林業用地在1公頃以下可申設露營場，且交通部修訂「露營場管理要點」申設條件後，高市府觀光局隨即成立市府輔導小組及單一窗口服務，更連辦5場說明會，吸引167家業者參加，目前計有32家提出申請、11家業者通過第一階段露營場用地使用許可；其中「遠山望月溫泉露營區」、「露營樂2號店旗津旗艦店」及「東九道露營區」已通過第二階段審查並取得露營合法登記，其中東九道露營區更是全國首家合法的農牧用地露營場。

高雄市觀光局局長高閔琳表示，疫後露營成為大眾旅遊休閒選項之一，高市府多次召開跨局處會議，針對露營場申設疑義及審查項目進行精進整併，以簡化申設流程；另為加速高雄市露營場合法及申設誘因，觀光局也於26日公告「輔導本市露營場申請非都市土地許可作業補助事項」，委由專業團隊協助業者撰寫使用計畫書及補助業者環境敏感區查詢規費。

對於前已委託廠商撰寫使用計畫書並提出非都市土地許可申請者，可檢具收據等文件提出申請補助7,500元，如取得許可文件者，可再另申請補助2,500元。並為避免業者於土地許可後，因不諳法令投入過多成本設置相關設施，於業者取得非都市土地使用許可後，本局即邀集相關單位聯合會勘提供意見，以利業者對於第二階段露營場設置登記審查可做最即時最正確地整備。

上述已取得合法露營場的合法業者中，「露營樂2號店旗津旗艦店」位旗津海岸旁，設有75帳豪華帳，為全國最大豪華露營區，只需「一卡皮箱」就可入住，同時可滿足聽海濤、觀夕陽、看星空等多種享受；「遠山望月溫泉露營區」則位寶來花賞溫泉公園內，設有豪華帳、自搭帳與露營車等68個營位設施，租用營位還可享免費大眾池泡湯，是遠離都會喧囂的好地方；「東九道露營區」位旗山區旗糖農創園區旁，腹地大且交通便利，為學生團體露營首選。

「露營樂2號店旗津旗艦店」業主卓大叔表示，感謝觀光局整合市府相關局處成立單一窗口及專案輔導小組，也非常積極地聯繫業者並給予專業改善建議，使露營區在短短數月就順利取得合法登記；「遠山望月溫泉露營區」業主簡董表示，市府很積極用心舉辦多場說明會對有心要投入的業者提供了相當多有用的資訊，也謝謝觀光局委託專業團隊協助撰寫使用計畫書，以及補助業者環境敏感區查詢規費並鼓勵經營露營業者儘速申請合法登記，未來結合溫泉產業一同行銷推廣，創造六龜山城露營區的新藍海。

觀光局指出，除上述露營區外，退輔會所屬「高雄同學農場-遊騎兵特戰基地」及已取得合法休閒農場之「彌陀海岸休閒農場」等也都是本市依其他法規核准設立的露營場。民眾如欲詢問露營場申請作業、協助撰寫使用計畫書及環境敏感區查詢規費補助等相關事宜，可逕電洽（07-7409802）詢問或高雄旅遊網 (https：／／admin.khh.travel／)便民服務查詢。