中國移民管理局28日指出，隨著航線航班持續恢復，泰國、馬來西亞等國家對中國公民入境免簽，以及中國對法、德等六國單方面入境免簽等政策相加，預測元旦期間中國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達到156萬人次，較2023年元旦假期增長超過五倍，為2019年同期的90％。

香港信報報導，中國移民管理局微信公眾號顯示，預計出入境客流高峰將主要集中在2023年12月29日、30日和2024年1月1日、2日。大型國際空港口岸出入境客流穩步增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都天府機場日均通關人數預計分別達到3.3萬、6.8萬、3.4萬、1.3萬人次。

此外，毗鄰港澳陸路口岸旅客流量將持續增長，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均通關人數預計將達到32萬、10.8萬、9.3萬人次，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸預計將達到19萬、18萬、12萬人次。

中國移民管理局提醒，中國公民出境時需提前了解前往地安全形勢、入境政策，合理安排行程，強化風險防範意識，注意人身和財產安全。

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