參股重慶螞蟻消費金融公司的A股上市公司：魚躍醫療27日公布，螞蟻消金已取得重慶市南岸區市場監理管理局核發的消金公司最新營業執照。此外，螞蟻消金已完成增資人民幣（下同）45億元，註冊資本為230億元，已就相關事宜完成工商變更手續。
香港01報導，魚躍醫療公告指出，螞蟻消金的經營範圍包括：發放個人消費貸款、接受股東境內子公司及境內股東的存款、向境內金融機構借款、經批准發行金融債券、境內同業拆借、與消費金融相關的諮詢及代理業務、代理銷售與消費貸款相關的保險產品、固定收益類證券投資業務，以及經大陸銀保監會批准的其他業務。
另一方面，根據大陸國家企業信用資訊公示系統日前顯示，重慶市螞蟻小微小額貸款公司更名為重慶市螞蟻小微資訊技術有限公司，其經營範圍不再包括貸款業務。後續，花唄業務將由重慶螞蟻消金公司承接。
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