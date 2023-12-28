百德機械來自歐美半導體、航太、大陸汽機車及模具等產業接單回穩，在手訂單逾10億元，訂單能見度看到明年9月底，今年出貨年增1成。百德明年營收追求兩位數成長，挑戰史上新高。28日股價上漲1.60元而以49.30元開出，最高曾達50.0元，目前呈現上漲走勢。
百德2022年接獲美國半導體設備業者，採購20台五軸銑床加放電加工中心訂單，每台單價1百萬美元，去年先交機4台，剩餘16台訂單已於今年底前悉數交機，要等客戶完成驗機，才能認列營收，預估可貢獻營收約5億元。目前看來第四季營運略遜於第三季，今年整體出貨仍優於去年，初估年增10％。百德前11月合併營收24.51％。12月及今年營收要看客戶驗收進度而定，今年營收有機會優於去年25.88億元。
百德表示，百德目前在手訂單超過10億元，訂單能見度看到明年9月底，預期明年營收追求兩位數成長，明年獲利可望優於今年。
百德與大股東業強攜手搶攻大陸工具機市場，百德出資4千萬元，大陸設廠，持股4成。百德表示，百德向業強承租廣東中山廠房，陸續購添設備，預計農曆年後開工試量產，初期生產三軸機為主，主攻大陸汽機車零組件及模具等相關產業。明年東南亞及大陸營收占比增加至10％。歐美市場穩定，明年營收佔比70％，目前台灣市場接單相對偏弱，明年營收佔比至少10％。
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