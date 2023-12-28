「福建發布」微信公眾號28日指出，福建關於貫徹落實「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」的實施意見日前公布。其中提出，目標到2025年，兩岸融合發展示範區建設取得實質進展，形成一批階段性指標性成果。在未來更長一段時期內，福建全局大致建成兩岸融合發展示範區。
實施意見指出，深化福建與台灣經貿合作，打造兩岸經濟融合示範樣板。其中包括推動閩台基礎設施應通盡通、實施優化涉台營商環境行動、打造閩台產業合作升級版、拓寬台灣農漁業及中小企業在閩發展路徑。
在推動閩台基礎設施應通盡通方面，要建構陸海空立體式綜合對台通道樞紐。改善海運通道，推動增加「小三通」航線，推動福建海岸對台客貨運樞紐設施提級擴能，推動兩岸客貨運輸便利化。拓展對台空中通道，以福廈樞紐機場為節點，推動增加閩台空中直航連接。推動暢通閩台與大陸其他地區連接通道，加速推進與長三角、粵港澳大灣區及中西部運輸通道建設。加強物流樞紐等重大物流基礎建設，強化「絲路海運」、「福建中歐班列」服務閩台物流運輸能力，做強做優海運快件、冷鏈物流等對台特色業務，建構國際貿易物流新通道。
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