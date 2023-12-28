大陸金融監督管理總局資管司27日刊文指出，要充分利用保險資金長期投資、穩健投資特點，為實體企業發展提供長期資本、耐心資本，幫助實體企業轉型升級，同時減少資金大進大出對資本市場造成波動。還將統籌傳統監管手段與金融科技應用，運用好數據化監管手段。

香港信報報導，這次刊文是資管司成立後首次對外公開發聲。資管司文章指出，在繼續運用好傳統監管手段的同時，注重加強監管數位化建設，提升對各類資管產品之間的穿透水準，防止監管套利和隱匿風險。

文章認為，應重點掌握資管產品流動性風險管理和操作風險管理，加快推進淨值化管理，及時計提撥備，關鍵是要對底層資產虧損根據履職情況判斷是否需確認預計負債。

文章指出，因與銀行信貸不同，信託、理財和保險資管主要從事表外業務，「受人之託、代人理財」，本身並不直接承擔底層資產的信用風險和市場風險，因此要有效防控風險。

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