全球筆記型電腦電池組最大供應商新普科技（6121）日前公告，決議斥資5億餘元購置中悅集團位於桃園高鐵青埔特區之辦公室「森Plaza」預售案。新普本次以建物約45萬元購入約千坪辦公室，未來將作為區域研發中心。

仲量聯行表示，桃園高鐵青埔特區商業聚落成熟，不僅有便捷的軌道交通，更鄰近桃園機場，便於國際商務差旅行程。集商務、娛樂、休憩、就學等各式機能於一身，加以國泰人壽站前廣場開發案、臻鼎企業總部開發落實，帶動周邊商辦群聚效應，型塑青埔成為桃園的信義計畫區。

新普科技表示，隨著ESG議題、減碳需求的興起，除了公司執行中的永續策略外，此次購置鄰近高鐵的辦公室，希望從減少員工通勤的碳排放來實踐永續。同時希望透過高鐵、機捷雙軌道系統便利通勤的特性，廣納周邊縣市人才。鄰近桃園的縣市，通勤需時不到30分鐘，到站後辦公室近在咫尺，這對習慣以大眾運輸通勤的新一代科技新貴非常具有吸引力。

仲量聯行表示，新普購買的「森Plaza」，由中悅集團所打造，青埔高鐵的「中悅ITC」首案告捷後，集團決定在國門第一站的鑽石地段再打造地標型商辦。

此案在109年底購入土地後，投注數年心力精雕細琢，在2,112坪廣闊基地上，興建兩棟地標性的頂級辦公大樓，取名「森Plaza」就是要將商辦與綠意結合巧妙在辦公場域中融入植物欣欣向榮之形象。

仲量聯行表示，此次新普選擇於預售期間購入，不僅能取得較優惠的價格，亦能提出客製化需求滿足未來使用規劃，實屬相當精準的投資。