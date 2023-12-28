2023年即將步入尾聲，知名分析師郭明錤在社群平台X發文分析明年產業新趨勢，他提到，無論輝達、英特爾和超微在AI伺服器晶片市場的競爭結果為何，台廠緯創均處於優勢供應地位。
郭明錤表示，緯創是輝達2024年CoWoS AI晶片基板的最大供應商，供應比重高達約85%，緯創同時也是超微與英特爾AI晶片模組與基板的獨家供應商，因此，不論輝達、英特爾和超微競爭結果是誰贏，緯創都處於優勢供應地位。
郭明錤認為，市場過度擔憂競爭對緯創的影響，競爭對科技產業是常態。根據他的最新調查，緯創在2024年供應約85%的輝達AI晶片 (CoWoS生產之基板訂單) ，反觀工業富聯僅取得H200的基板訂單。
郭明錤分析，因輝達B100晶片量產時程提前，影響到客戶採購H200的意願，緯創沒有出貨H200基板，其實對該公司AI伺服器業務影響很有限。
緯創今(28)日股價開高走低，目前跌幅0.43%暫報96.3元，成交量逾4.4萬張。
文章來源：郭明錤報告
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