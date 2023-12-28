即將迎來 2024 年，數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台小雞上工公開 2023 年度打工數據。今年疫後經濟大復甦，小雞上工表現亮眼，年度共上架 200 萬筆打工機會應徵總人次約 500 萬成長約 5 成。
根據站上數據顯示， 2023 年以 25~44 歲之間求職者成長最多，成長超過 7 成，調查發現主要 83％ 上班族表示薪資不夠用，想賺外快。「錢不夠用」似乎已成為多數人普遍寫照，更驅動上班族兼差打工意願。
在頗受歡迎的「即時任務」中，有許多無厘頭的任務需求。其中一位「改名任務」徵求者因改名已達法規上限 3 次，希望同縣市同姓者可改成與他同名半年以上，讓他重獲改名資格。此外因疫情後出國旅遊復甦，也出現「說服飯店取消訂房」、「幫忙打電話到韓國機場巴士鐵路遺失物處」、「京阪神自由行教戰」等旅遊相關任務。
生活日常類則有「徵persil洗衣精的蓋子」、「找尋黛瑪9071內衣34E」、「豆漿米漿集字活動『康』字瓶蓋」、「教導狗狗吠叫」、「寄信如何 CC 百人」、「到台中醒修宮拿經書」等讓人哭笑不得的工作。
小雞上工的「即時任務」功能過往獎金平均落在 NT200~500元 間，今年首次出現 10 萬元以上高額報酬。最高者「solidworks 製圖」甚至達到 35 萬元，其次依序為「咖啡代言 10 萬元」、「平台系統維護 10 萬元」、「煮月子餐 5 萬元」、「尋找遺失寵物 2.5 萬元」。其中四項任務技術含量高，可見即時任務已逐漸跳脫日常瑣事的協助，相信未來有機會出現更多這類任務內容。
即時任務中，最受用戶喜愛且搶手的任務，今年前五名依序為「逐字稿聽打（2,000元／次）2,078 人次應徵」、「畢業專題問卷填寫（50元／次）1,859 人次」、「穿繩小幫手（3,000元／次）1,812 人次」、「聖誕小物分裝（2,400元／次）1,691人次」及「擲骰子大賽人員（1,500元／次）1,427 人次」。
明年 1 月開始，勞動部基本薪資即將從 176 元調漲至 183 元，而根據站上數據，2023 年小雞上工職缺平均時薪已達190 元，比最低時薪高出 8％，甚至比明年基本時薪高。在全台 22 縣市中，薪資最高的前三名分別為連江縣（平均時薪 216 元）、新竹縣市（平均時薪 201 元）。墊底的三縣市則是金門縣、屏東縣、基隆市，皆為 183 元。
應徵人次方面，屏東縣是職缺競爭最激烈的城市，每筆職缺平均 23 人應徵，其次是嘉義市（22 人次）、彰化縣（22 人次），略少於去年的前三名：基隆市（25 人次）、屏東縣（24 人次）、嘉義市（20 人次）。以錄取率而言，排除外島人才供需因素，最高依序為新竹縣、新竹市和宜蘭縣。小雞上工表示，由於各縣市打工機會數量都明顯上升，導致競爭不如以往激烈，打工族更有機會找到工作賺外快。
此外，在全台大專院校中，2023 年最積極找打工賺生活費的「輔仁大學」以近 4 萬次連續第 3 年奪冠，其次依序為「中國文化大學（33,965次）」、「淡江大學（30,245次）」、「銘傳大學（27,239次）」、「國立臺中科技大學（26,783次）」、「朝陽科技大學（25,830次）」、「逢甲大學（24,909次）」、「國立高雄科技大學（24,749次）」、「南臺科技大學（23,522次）」和「實踐大學（23,305次）」。
小雞上工表示， 2023 年以 25~44 歲之間求職者成長最多，成長超過 7 成，調查發現主要 83％ 上班族表示薪資不夠用，想賺外快。「錢不夠用」似乎已成為多數人普遍寫照，更驅動上班族兼差打工意願。
內需產業缺工問題持續發酵，過去企業雇主在兼職夥伴的徵才條件上，多半優先考慮可長期配合的學生族群，但在人力短缺的現況下，建議也將兼職上班族納入考量，招募策略調整成「訓練多位彈性排班的短期兼職」，並配合淡旺季分配各時間段人員配置，較易在缺工潮下補足門市或店面營運所需的人力需求。
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