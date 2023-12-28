【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數233.98點，跌0.75點；總計298家漲、402家跌、106家持平；委買11116700張、委賣6834948張；總成交值604.77億元。

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