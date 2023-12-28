【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17889.82點，跌1.68點；總計358家漲、546家跌、150家持平；委買37626615張、委賣24269239張；總成交值2370.47億元。

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