外媒報導，美國紐約曼哈頓地方法院法官Jesse Furman於當地時間27日裁定，大陸電商巨頭阿里巴巴須面對，其電商平台容許第三方出售Squishmallows玩具仿製品的侵權指控。
路透報導，原告Kelly Toys為Jazwares子公司，後者是股神巴菲特投資旗艦波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）旗下業務部門。
Kelly Toys指控阿里巴巴即使收到其律師信，在明知道第三方銷售貨品是仿製及侵權貨品的情況下，但未採取行動，因此須為其行為承擔責任。阿里巴巴的代表律師則要求法官剔除相關訴訟，因為Kelly Toys無法證明阿里巴巴涉及侵權。
截至28日上午11時18分，阿里巴巴港股漲1.08％，報74.6港幣。阿里巴巴美股27日股價收漲0.34％至76.11美元。
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