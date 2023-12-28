為提供民眾參加31日夢時代跨年活動最佳大眾運輸服務，高雄捷運及輕軌均延長營運時間，31日高雄捷運延長營運至翌日凌晨2：00，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1：30。此外，高雄輕軌31日當日下午17：00起至營運結束時間（凌晨1：30）止，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站均不開放旅客上下車。

高捷公司表示跨年活動當天之進、離場時段，高雄捷運與輕軌將加密班距載客，疏運大量活動人潮。捷運紅線下午13：30至21：30起將加密班距約3至6分鐘，21：30後啟動3分鐘班距，橘線尖峰時段加密為6分鐘班距，直到活動結束疏運人潮完畢。高捷呼籲大家搭乘捷運前往活動會場，建議搭乘捷運至R6凱旋站步行前往。高捷公司提醒民眾搭乘捷運請多加使用電子票證，不需久候購票即可通閘搭車。

為維護整體乘車安全，請勿攜帶摺疊腳踏車上車廂，另自31日下午13：00起停售捷運系統腳踏車客票，波波球（發光汽球／告白氣球）等物品或其他危險物品都禁止攜入車站，籲請民眾配合，以維護個人及其他乘客安全。

而為服務參加元旦升旗之民眾，高雄捷運明年1月1日將提早發出首班列車，各端點時刻為，紅線小港站清晨5：10、南岡山站清晨4：42；橘線西子灣站清晨5：28及大寮站清晨5：08，也歡迎民眾多加使用。