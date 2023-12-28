距離農曆春節只剩一個多月，想在過年旅遊旺季期間玩得開心、飛得盡興，現在就開始刷滙豐旅人卡！滙豐(台灣)商業銀行表示，在2024年將推出新春限定加碼活動，滙豐旅人卡全卡友不分新舊戶，只要消費滿額，登錄就抽5萬哩程大紅包，盡享出國樂趣！
滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，今年以來，國人出國度假的熱潮持續攀升，卡友的海外消費金額更是快速成長。滙豐銀行在2023年末推出的旅人卡抽機票活動後，在2024年再度加碼推出抽5萬旅遊積分紅包活動，共6個中獎名額，讓更多卡友在旅遊旺季時，能享受滙豐信用卡豐富的回饋與權益。
滙豐表示，自2024年1月1日至2024年2月29日止，滙豐旅人卡 (含旅人無限卡、旅人御璽卡與旅人輕旅卡) 正卡持卡人在活動期間內刷卡累積新增一般消費達新台幣16,800元 (含) 以上並完成登錄，就有機會抽到5萬旅遊積分大紅包，15家以上航空哩程自由換，可兌換全球超過80家航空機票，出國飛哪、艙位升等全任卡友自由選；也可選擇兌換為飯店點數、公益捐款、刷卡金、機場接送、機場貴賓室等眾多豐富品項。
此外，於活動期間內，對於新申辦滙豐旅人卡，匯豐表示，在核卡後30天內，旅人御璽卡與旅人輕旅卡刷卡消費達新台幣3,000元 (含) 以上，旅人無限卡刷卡消費達新台幣10,000元 (含) 以上，除有首刷好禮之外，限時加碼再送威秀影城電影票2張，玩樂與回饋齊頭並進！
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