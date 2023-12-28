祥城建設31層愛河之心地標住宅「祥城祥城」，28日舉行上樑典禮，預定2025年第二季完工，這棟祥城建設成立13年來的第三棟住宅大樓，規畫38到68坪，主攻換屋族，平均每坪開價38萬到43萬元，以38坪3房加車位的產品，總價約1800萬元。

祥城建設總經理洪振耀表示，「祥城祥城」是祥城建設成立13年來第三個住宅大樓，也是第五個建築個案，過去在五甲、鳳山推出的大樓住宅，都是區域的指標建案，而祥城建設的每個建案，都冠上公司名稱，主要是要對自己負責，也要讓購屋者記住公司名字。

因為，祥城建設向來採取務實原則，希望祥城的建案「都是好維修，低維護」，洪振耀指出，畢竟人的一生購屋一次或二次，都是長久居住的寶貴財產。

他說，當初選擇「祥城祥城」這塊基地，看上的就是該區大都屬於低樓層建物，「祥城祥城」可以俯瞰愛河、高雄港和半屏山，視野寬闊，28日上樑之後，預定2025年第二季完工交屋。

上宸國際總經理林毅指出，「祥城祥城」樓高31層，規畫38到68坪的3房、4房產品，平均每坪開價38萬到43萬元，成交價跟開價也差不多，今年初進場預售迄今，總戶數203戶已售出100多戶，銷售率超過50％。

林毅表示，買家以三民區的換屋族為主，另有部份是科技族群，由於全棟住家為2到3面採光，且每間衛浴都有開窗，為了結構安全，更不惜成本採用雙重制震工法「日本住友64座GRAST制震壁」與「戴雲發Alfa Safe柱中柱耐震系統」，並配備多項頂級建材，因此，來客回籠率達40％，介紹購買率也相對的高。

他說，「祥城祥城」基地鄰近愛河之心，騎乘單車3分鐘，即可到達捷運R12後驛站，富邦農十六、漢神百貨、新高雄車站、凹子底森林公園、義享天地、好市多，明星學校包括十全國小、博愛國小、三民國中，也都在不遠處，加上周圍的三民敦新公園、愛河之心、中都濕地、美術館、凹子底森林公園等，生活機能相當便利。

林毅指出，高雄房價2年前衝高之後，市區每坪維持在3字頭以上盤整，購屋者已經逐漸接受3字頭的房價，目前的購屋模式，比較的是建案區段、規畫、以及建材等建案價值的比較。