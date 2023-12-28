祥城建設31層愛河之心地標住宅「祥城祥城」，28日舉行上樑典禮，預定2025年第二季完工，這棟祥城建設成立13年來的第三棟住宅大樓，規畫38到68坪，主攻換屋族，平均每坪開價38萬到43萬元，以38坪3房加車位的產品，總價約1800萬元。
祥城建設總經理洪振耀表示，「祥城祥城」是祥城建設成立13年來第三個住宅大樓，也是第五個建築個案，過去在五甲、鳳山推出的大樓住宅，都是區域的指標建案，而祥城建設的每個建案，都冠上公司名稱，主要是要對自己負責，也要讓購屋者記住公司名字。
因為，祥城建設向來採取務實原則，希望祥城的建案「都是好維修，低維護」，洪振耀指出，畢竟人的一生購屋一次或二次，都是長久居住的寶貴財產。
他說，當初選擇「祥城祥城」這塊基地，看上的就是該區大都屬於低樓層建物，「祥城祥城」可以俯瞰愛河、高雄港和半屏山，視野寬闊，28日上樑之後，預定2025年第二季完工交屋。
上宸國際總經理林毅指出，「祥城祥城」樓高31層，規畫38到68坪的3房、4房產品，平均每坪開價38萬到43萬元，成交價跟開價也差不多，今年初進場預售迄今，總戶數203戶已售出100多戶，銷售率超過50％。
林毅表示，買家以三民區的換屋族為主，另有部份是科技族群，由於全棟住家為2到3面採光，且每間衛浴都有開窗，為了結構安全，更不惜成本採用雙重制震工法「日本住友64座GRAST制震壁」與「戴雲發Alfa Safe柱中柱耐震系統」，並配備多項頂級建材，因此，來客回籠率達40％，介紹購買率也相對的高。
他說，「祥城祥城」基地鄰近愛河之心，騎乘單車3分鐘，即可到達捷運R12後驛站，富邦農十六、漢神百貨、新高雄車站、凹子底森林公園、義享天地、好市多，明星學校包括十全國小、博愛國小、三民國中，也都在不遠處，加上周圍的三民敦新公園、愛河之心、中都濕地、美術館、凹子底森林公園等，生活機能相當便利。
林毅指出，高雄房價2年前衝高之後，市區每坪維持在3字頭以上盤整，購屋者已經逐漸接受3字頭的房價，目前的購屋模式，比較的是建案區段、規畫、以及建材等建案價值的比較。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：