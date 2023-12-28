12年磨一劍！新北市中和總價上億的百坪大戶產品「遠雄PARK ONE」，近日在房市逆風中，開出100％售罄的紅盤！不但宣告台灣住宅史上規模最大的造鎮案「遠雄左岸」，光榮完銷，更創下5大空前紀錄，包括：台灣首創以都市宏觀角度規劃住宅造鎮案，全球、及台灣首座榮獲LLG「創新卓越智慧城市」國際認證的社區，全台單一集團最大規模造鎮紀錄，遠雄集團創辦半世紀以來總銷金額規模最大、每坪平均單價最高的造鎮系列，樹立住宅史的新標竿，寫下台灣房地產造鎮史上空前的一頁傳奇。
「遠雄左岸」造鎮系列是遠雄集團創辦逾半世紀以來的經典之作，最近傳出喜訊，全區的壓軸大案「遠雄PARK ONE」，已100％完銷，總銷達43億元，且產品都是總銷上億、136坪的均質百坪以上大戶，總共46戶，在房市盤整格局中，令人驚豔。
遠雄房地產公司總經理張麗蓉表示，「城市因為建築而偉大！建築因為人們而美好！」遠雄集團創辦人趙藤雄當初在擘畫「遠雄左岸」的願景時，在看遍全世界水岸城市和水岸景觀住宅之後，決定在新店溪沿岸唯一大面積的中和左岸單一社區處女地，集遠雄集團數十年的功力之大成、及產學企研界，傾全力拉高在造鎮的軟、硬體規格，打造這座傲視全球的國際級水岸城市。
張麗蓉表示，「遠雄左岸」這座佔地達5.7萬坪的重劃區，全區容積率200％、建蔽率50％，建築面積僅佔1.9萬坪，當初董事長即耗時6年，考察觀摩30個國際城市後，從遠雄二代宅全面升級為二代城，打造出高綠覆率、低密度的大尺度水岸花園城市，不但為全台首座符合國際趨勢的綠能、智能、性能，並結合雲端科技應用的三能一雲示範城市，一舉拉高造鎮規格，更斥資20億元認養區域內公共設施，及耗資3.5億元打造長達400米的中和八大美景之一「遠雄左岸橋」，直接串連1,300公頃的新店溪畔河濱綠意、200公里自行車道。
早在2011年，「遠雄左岸」即榮獲「全球智慧生活聯盟」（Living Labs Global ，簡稱LLG）頒發的全台首座、也是全世界第一座「創新卓越智慧城市」認證，為全台首座水岸智慧城市。
「遠雄左岸」迄今已寫下5大「首創」的紀錄，包括：台灣首創以都市宏觀角度規劃住宅造鎮案，全球首座也是台灣首座榮獲LLG「創新卓越智慧城市」國際認證的社區，首創全台單一集團最大規模造鎮紀錄，遠雄集團創辦半世紀以來總銷金額規模最大、每坪平均單價最高的造鎮系列，全面樹立住宅史的新標竿。
在台灣，「遠雄左岸」系列的造鎮手筆，應該是空前，今後要再找到如此條件的造鎮之作，已非常不易。
遠雄房地產公司行銷副總經理黃淑真表示，遠雄集團自2011年首度推出左岸系列首發案「遠雄玫瑰園」，到2023年10月「遠雄PARK ONE」宣告完銷，迄今12年以來，累計推出15筆個案、興建完成25棟住宅大樓，總共戶數達2,622戶，進駐住戶估計近萬人，總銷售金額達800億元。
黃淑真表示，其中左岸系列的壓軸之作，就是水岸第一排唯一百坪大戶「遠雄PARK ONE」，沒有搭建外觀光鮮亮麗的豪華外接待中心和樣品屋，而是在18樓設置接待中心，立刻擄獲客戶的心。
「遠雄PARK ONE」基地面積達1,412.71坪，為地上27樓、地下2層的SRC結構住宅大樓，採先建後售，迄今完工5年，為136坪均質坪數的大戶豪邸規畫，總共46戶，總銷金額達43億元。
據內政部實價登錄資訊顯示，「遠雄PARK ONE」每坪最高成交單價達78.55萬元。
至於左岸區內二手中古屋市場，則屋主普遍有惜售現象，少數釋出戶別，每坪成交價格基本在55~70萬元之間，視樓層及景觀而異。
黃淑真表示，「遠雄PARK ONE」擁有1秒就打動人心的五重景，包括水景、綠意、城市、遠山和台北盆地天際線，主要已購客戶幾乎都是白手起家型的年輕創業者，年齡約落在35~50歲，進駐的決策重點，是「入住左岸，就可以好好享受活！」家庭人口數會以2~4人使用居住為主，並期待每項公設都可多元化使用。
黃淑真表示，也因應豪宅客層已出現結構上的轉變，因此「遠雄PARK ONE」引進英式管家管理風格，在接待會館辦活動、外燴，管家一手包辦，更貼近了解住戶需求，提供尊榮感服務；公設內裝設計也調整過多次，經重新設計後的整體風格，已展現出整體簡約、英式風格元素的年輕時尚風格，成功吸引新世代購屋族群的青睞。
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