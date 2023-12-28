多項新制即將在下周一（1/1）上路，包括低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付都將增調，金額在143元至1,190元不等，估計約有308萬餘人受惠。
行政院副院長鄭文燦指示相關單位，社福津貼提前在月初發給；對此，官員表示，將與地方政府協調發放日期，預計明年實施，惟老農津貼與國民年金等屬於年金性質，依照作業規定，都是次月發放當月份津貼，則無法同步調整至月初發放。
衛福部表示，政府自2012年起建立社福津貼調整機制，明定每四年參照消費者物價指數（CPI）成長率，調整各項主要社福津貼給付額度，此次調整預估明年度將編列1,313.9億元預算支應。
▲低收入戶3項生活補助
由現行每人每月2,155元至1萬7,005元，調整為每人每月2,306元至1萬8,195元。
▲身心障礙者生活補助
每人每月由現行3,772元、5,065元、8,836元，調整為4,036元、5,420元、9,455元。
▲中低收入老人生活津貼
每人每月由3,879元、7,759元，調整為4,151元、8,302元。
▲弱勢兒童及少年生活扶助
每人每月由2,047元至2,479元，調整為2,190元至2,653元。
▲國民年金老年年金給付
加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付每人每月由3,772元，調整為4,036元。
▲身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金
每人每月由5,065元調整為5,420元。
▲老年農民福利津貼
每人每月由7,550元調整為8,080元。
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