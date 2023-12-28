【時報記者王逸芯台北報導】國家新創獎本月初成立的「新創幫投資聯盟」，再添強力盟友。在第20屆國家新創獎頒獎典禮上，台灣科技大廠英業達(2356)、友達(2409)宣布加入聯盟。英業達集團會長葉國一即看好台灣醫療科技實力，有機會成為台灣的「『富』國神山」。

生策會副會長楊泮池表示，台灣資通訊產業跨入生技醫療已有10多年歷史。台灣ICT產業的工程師技術優良，但不曉得怎麼開發醫療應用，而醫院臨床端也不清楚最新的技術進程，使得諸多醫療痛點無法被解決。生策會在5年前開始搭建跨域對話平台，促進醫療與ICT產業的合作，如今再將創投引入，將形成資金、醫療、資通訊產業的「鐵三角」，讓台灣的生醫新創發展環境更健全。

英業達集團會長葉國一表示，未來將在聯盟當中扮演好投資人的角色，尤其這些新創團隊都是歷屆國家新創獎評審委員認真評選出來的結果，只要方向正確，包括他個人和公司都可以考慮投資協助。

葉國一也補充，現在台灣時常把台積電(2330)視為經濟的護國神山，但其實在月初的台灣醫療科技展中，看到很多讓人非常興奮的生醫技術，未來都很有希望成為台灣的「『富』國神山」。

友達執行長暨總經理柯富仁認為，友達在醫療領域已耕耘許久，目前在全球醫療專用顯示面板的市占率超過三分之一。在與醫療設備業者的互動經驗中，發現跨域整合已經成為生醫產業的發展趨勢，而且跨域整合往往更能激發創意。柯富仁觀察，台灣醫療產業的特色是人力與腦力都相當密集，期待未來能在資通訊科技的協助下，降低醫療產業的人力負荷，並提升腦力的貢獻，創造更多商機。

「新創幫投資聯盟」從12月初成立以來，已有國泰金(2882)、富邦金(2881)、台新金(2887)及瑞昱(2376)共同響應。生策會也希望能吸引更多創投與業者加入聯盟，持續壯大台灣生醫新創生態系。