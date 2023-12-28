克拉克（Glock）手槍發明人、奧地利工程師克拉克（Gaston Glock）今天辭世，享耆壽94歲。

法新社報導，克拉克公司網站放上克拉克的照片，在黑色背景中寫道「悼念克拉克，1929年7月19日至2023年12月27日」，照片中的克拉克身穿深色西裝，繫著栗色領帶，雙臂交叉站立。

不愛與外界交流的克拉克雖然可能不是全球知名，但他的發明受到警察與不法之徒使用，無疑在全世界留下印記，很少有其他武器可以與之相比。

Gaston Glock, who was the Founder and developer of the “Glock” handgun has passed away, he was 94-years-old 🙏🕊️ pic.twitter.com/9pPSANBVWa — Daily Loud (@DailyLoud) December 27, 2023

克拉克不喜歡面對媒體，但曾多次登上頭條新聞，包括1999年逃過謀殺那年，以及幾年後他與第一任妻子激烈離婚那時。

克拉克出生於1929年，在維也納一所大學學習機械工程。1963年，他在距離維也納20公里的德意志瓦格拉姆（Deutsch-Wagram）創立消費品公司。

80年代初期，克拉克涉足軍需品領域，並決定參加盼更新手槍的奧地利軍隊招標。

他設計了克拉克手槍，這是一款徹底改變這一領域的槍枝，主要由非金屬製成，更輕、更易拆卸、更可靠，也比其他品牌能攜帶更多子彈。

光是2014年至2017年間，克拉克公司的價值估計就成長近50%，2021年「富比世」（Forbes）雜誌估計克拉克及其家人的財富多達11億美元。

但伴隨巨額財富而來的是黑暗面，1999年，在盧森堡負責管理克拉克事務的埃維特（Charles Ewert）試圖殺害克拉克，公司內鬥差點讓他送命。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1121228